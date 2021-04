“El Gato” Gudiel, el abogado de militares, un pastor y un narco

Tras la captura de “El Gato” y el proceso pendiente en su contra, expertos consultados por elPeriódico aseguran que García Gudiel podrá designar a otro abogado para que lo represente en las audiencias que tenga programadas con sus clientes, mientras solventa su situación jurídica. Quizás no pueda estar de manera presencial por algún tiempo, pero la sombra de García Gudiel no abandona unos tribunales que no olvidan sus formas ni sus maneras. Y es que “El Gato” siempre estará allí, junto a los personajes más polémicos. Como reza el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres.