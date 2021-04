Comerciantes de La Placita piden que se modifiquen disposiciones sanitarias

Los comerciantes del mercado La Placita se manifestaron este día en contra de las recientes disposiciones sanitarias dictadas por el Gobierno. Los vendedores pidieron que las restricciones impuestas a esos lugares de comercio sean modificadas.

“Quisiéramos que el señor presidente en funciones, el licenciado -Guillermo- Castillo, reconsidere la medida, para que las señoras de los comedores puedan seguir atendiendo a sus clientes en sus puestos”, manifestó uno de los representantes del mercado.

A dicho lugar asisten a comer, refirieron los comerciantes, trabajadores de la Municipalidad de Guatemala, del Organismo Judicial, del Ministerio de Finanzas Públicas, entre otros.

“No podemos darles los alimentos en platos desechables y que se lleven su comida, porque no tienen un lugar donde consumirlos. No pueden hacerlo en la calle o en la banqueta”, indicaron.

Las nuevas disposiciones del Ejecutivo para detener el avance de la pandemia establecen una reducción en el aforo de los mercados municipales, mismo que ahora es del 25 por ciento.

De igual manera, los servicios de comida y alimentos preparados en los mercados únicamente deberán tener el servicio para llevar.