Vicepresidenta de EE. UU. vendrá al país por acuerdos de cooperación

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, señaló que tiene previsto realizar una visita a México y Guatemala para tratar las causas fundamentales de la migración y coordinar esfuerzos para mitigar ese fenómeno.

Pese a que no existe un pronunciamiento específico sobre la firma de acuerdos con Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que la visita de Harris tiene como objetivo establecer acuerdos de cooperación entre los países del Triángulo Norte. Asimismo, el Presidente dijo que “el Gobierno de EE. UU. analizará nuestras propuestas y entonces surgirán los acuerdos”.

Giammattei también indicó que el anuncio de Harris se da después de que él lo solicitara. “Fue lo que hablamos con ella. Yo le hice la invitación y ella dijo que quería venir al país y a México para establecer acuerdos de cooperación”, dijo.

Harris, por su parte, publicó en sus redes sociales que “nuestro trabajo en el Triángulo Norte es de vital importancia para EE. UU. y la región. Hoy (ayer) reuní a expertos para discutir las causas fundamentales de la migración, establecer asociaciones a largo plazo y construir un futuro más esperanzador para las personas en sus propias comunidades”.

Además, durante una reunión con su asesora de Seguridad Nacional, Nancy McEldowney, anunció que revisarán temas como ayuda humanitaria, desarrollo económico, entre otros.

En tanto, el canciller Pedro Brolo aseguró que todavía no existen documentos firmados sobre algún programa o cooperación entre EE. UU. y Guatemala. “Para que haya acuerdos firmados tienen que haber primero unos borradores preestablecidos, no tenemos todavía avances en algún documento, no hemos pensado en firmar, lo que sí existe son compromisos, voluntades y disposiciones de los países de abordar el tema migratorio de una manera integral”, enfatizó Brolo.

Brolo también comentó que observan con preocupación el aumento en el flujo migratorio, por lo que tienen que “abordar de forma reactiva la atención migratoria en tránsito y retorno, y la proactiva, que es la referente al desarrollo económico para combatir las causas estructurales de la migración; estamos abordando estrategias conjuntas con EE. UU. y lo vamos a hacer también con México”.

El Canciller también aseguró desconocer la fecha en la que se realizará la visita, pero señaló que hoy tiene programada una reunión con el embajador William Popp para conversar sobre varios temas, incluida la visita de la vicepresidenta Harris, y preguntará si ya existen fechas para su ingreso al país.

Anteriores visitas

En 2014, cuando Joe Biden era vicepresidente de EE. UU., visitó Guatemala para reunirse con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, similar a lo que sucedió con la visita de Mike Pence en 2018. Las reuniones de 2014 y 2015, también en el país, dieron paso al Plan Alianza para la Prosperidad.