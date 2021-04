Porras: “Soy la cara visible de un atropello contra funcionarios independientes”

Al fin de su segundo mandato, la magistrada Gloria Porras se refiere a la debacle a partir de un amparo ilegal que detuvo su juramentación para un tercer periodo en la Corte de Constitucionalidad.

¿A quiénes les interesa bloquear su magistratura?

Las personas que intentan bloquear mi magistratura son todas aquellas que se han visto afectadas por las decisiones que ha adoptado la CC, especialmente cuando se habla de temas contra la corrupción y la impunidad. Ellos están detrás, aunque nos presentan a dos o tres actores que son utilizados para acosarme constantemente desde hace ya hace varios años.

Las personas que intentan bloquear mi magistratura son todas aquellas que se han visto afectadas por las decisiones que ha adoptado la CC,

¿Cómo se diferencia su situación de la de Mynor Moto?

No creo que exista ningún punto de comparación entre Moto y yo, desde el fondo y desde la forma. Las acusaciones que él está teniendo son totalmente diferentes a la forma en que a mí me quieren dilatar un proceso de toma de posesión. Yo no estoy siendo perseguida por ningún delito que tenga que ver por corrupción o que tenga que ver con impunidad. Los señalamientos que a mí me hacen dentro de estos amparos para que yo no tome posesión ni siquiera tienen que ver con acciones propias sino están señalando (en el amparo que otorgó la Sala Primera) que dos candidatos no fueron notificados de la decisión del CSU lo cual resulta sumamente absurdo, porque en ningún proceso de selección, hasta donde yo se, se notifica a todos los participantes que no fueron seleccionados. El proceso del CSU fue público en el que se dio a conocer inmediatamente quiénes han tenido la nominación. Se hizo una votación a la vista de todos. El Congreso de la República desde que hizo el acuerdo de juramentación fue muy cuidadoso en dejar establecido que cualquier incidencia iba a impedir esa juramentación lo que me hace sospechar que estaba teledirigido para Gloria Porras.

¿Cómo se siente? ¿Tiene oportunidades reales de asumir como magistrada?

El Estado de Derecho no es algo abstracto. Como exmagistrada y exfiscal veo venir una debacle para el Estado de Derecho si se persiste con estas acciones y con actores que permiten la vulneración del Estado de Derecho. Yo he servido al país desde diferentes espacios y en ninguno de ellos he sido señalada por ningún acto de corrupción o de negligencia. Lo más que se me ha cuestionado son los criterios en mis resoluciones y que no son compartidos por otros actores. Esto representa un reto para seguir en la discusión hasta que el asunto llegue hasta el final. Si las cosas se resolvieran legalmente, este amparo desde el inicio debió haber sido rechazado.

¿Cómo visualiza el cambio en la correlación de fuerzas en ciertas resoluciones?

Me sorprende cuando actores hablan de que resuelvan de que yo resuelvo desde el punto de vista ideológico. He solicitado que a nivel nacional exista una definición actualizada de qué se entiende de personas que tienen alguna ideología, la mía es el respeto a la Constitución y las leyes. La constitución no fue diseñada para proteger a los órganos de estado sino a las personas contra los abusos de los órganos de Estado.

Sí se ha visto marcada diferencia de criterios. ¿Cómo lo explica?

En las magistraturas sexta y séptima es evidente que no todos compartimos a veces el mismo criterio y esto se marca cuando se hacen votos disidentes. Yo no puedo hablar de correlación de fuerzas porque del cien por ciento de asuntos, entre un 90 y 95 por ciento de casos se resuelven de manera unánime, pero todos aquellos que tienen que ver con los poderes de Estado y algunas autoridades son las que nos crean estas decisiones muy profundas en las que cada uno marca su postura.

¿Qué mensaje de certeza jurídica se envía?

Que en los sectores académicos se defina ese término. La certeza es resolver los asuntos apegados a la Constitución, convenios y tratados internacionales y leyes internas en una interpretación internacional, no aislado. Es muy manoseado el término de la certeza jurídica.

¿Qué mensaje manda a los guatemaltecos esta situación?

No considero que sea una situación personal, soy la cara visible de un atropello contra funcionarios independientes que no se someten a poderes oscuros y no lo considero de carácter personal sino nacional.

¿Podría ser Mynor Moto uno de los primeros favorecidos con resoluciones de la CC?

No quisiera especular, sino esperaría la primera resolución que haga el Tribunal para poder tener un criterio e ir viendo la ruta que va tomar la octava magistratura. Aunque no esté juramentada sigo siendo designada para integrarla y no quisiera hacer especulaciones el seguimiento debe estar a los ojos de todos los ciudadanos.

¿Cómo asumiría el desgaste que supone una nueva magistratura?

Es muy claro que este acoso que se ha utilizado recursos legales de forma ilegal y antojadiza no es algo del día de ayer, sino lo vengo viviendo desde 2015 pero con mayor fuerza desde los dos últimos años. He visto actores que amenazan a otros funcionarios que van a descansar hasta que nos vean en prisión y son muchos de los otros actores que han o dan seguimiento al acoso que vengo sufriendo. Yo sigo creyendo en el Estado de Derecho y en el rol que debe desempeñar el MP, en el mío esperaría que no se preste a una persecución política en decisiones de la CC, porque esto no constituye hechos delictivos. No soy señalada por corrupción ni por favorecer la impunidad.

La magistrada electa por la Universidad, Gloria Porras, abandonó el pleno del @CongresoGuate y calificó dicha actitud como un show. pic.twitter.com/LYg1UgLyk3 — Enrique García (@EgarciaelP) April 13, 2021

¿Qué papel debe asumir el MP?

De objetividad, estos casos nunca debieron haber llegado a la CSJ, debieron haber sido rechazados liminarmente como los otros 40. Pero a partir de los momentos políticos que se adoptaron en los casos de CICIG, Kompass, la declaración de no grato hacia Iván Velásquez.

¿Cómo está la relación con otros actores del sector justicia?

La relación ha sido cordial con la Fiscal General, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre hemos tenido una relación muy respetuosa. Con los otros presidentes de los poderes del Estado, fue diferente porque no hubo respuesta a los saludos y eso me confirmó la decisión que se concretó ayer, desde hace unos diez días varias fuentes me habían advertido que el Congreso no iba a juramentarme. Fuimos convocados a las 13:00 e ingresamos al balcón diplomático hasta cerca de las 14:00 horas y una persona a quien prefiero no identificar me indicó que esperaban la notificación que detenía mi juramentación.

¿Qué se debe hacer para que no se repitan estas estrategias y bloqueos?

Debe haber mucha ética y mucha dignidad cuando se participa en estos espacios, ir dejando los arreglos previos para ocupar un cargo público, porque hay compromisos y luego exigencias que muy difícilmente quienes llegan a los cargos se logran apartar de ellas. Debe haber mayor participación de otros profesionales probos y serios para ocupar altos cargos. Las investigaciones que desarrolla el MP como el de Comisiones Paralelas, todos estamos expectantes de su desenlace; quiénes van a ser formalmente acusados y si van a obtener alguna sentencia condenatoria con base en las pruebas que presente el MP. Es un paso a la vez. Este momento que me toca vivir debe ser algo que se aproveche por otros funcionarios para poner los ojos en los procesos y aspirar a tener los mejores en los cargos públicos previos.