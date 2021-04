Trece pacientes del Hospital General afectados por falta de un equipo para cirugía

La Defensoría de la Salud de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) registra una lista de 13 personas que necesitan cirugías especializadas en el Hospital General San Juan de Dios, y están a la espera por la falta de un equipo.

Zulma Calderon, defensora de la Salud, comentó que dicho hospital tiene casi dos meses de que un aparato llamado arco en C y fluoroscopia, que es indispensable para hacer cirugías especializadas como neurocirugías, no sirve y no lo han comprado o reparado.

“Hay pacientes que están pendientes de cirugías muy delicadas, tengo en lista de espera a 13 pacientes de neurocirugía”, dijo. Agregó también han atendiendo denuncias de que en toda el área de cardiología falta equipo, falta ecocardiogramas y hasta personal.

El director ejecutivo del hospital, Gerardo Hernández, aseguró que el problema de la neurocirugía y la cardiología es por el mismo aparato, no es por falta de un cardiograma sino es el arco en C, el cual está retrasando algunos procedimientos como cateterismos en cardiología y cirugías de la columna vertebral en neurocirugía.

“Es un aparato muy antiguo que ha tenido múltiples reparaciones y está en reparación, pero como ya es bastante antiguo, ha costado conseguir la tarjeta que se quemó, supuestamente nos la entregaban en abril, pero se retrasó la entrega a nivel de aduanas”, indicó.

El director indicó que para solventar y disminuir la situación hicieron una negociación con la Fundación del Hospital San Juan de Dios para que ellos puedan alquilar un aparato durante cuatro meses. Se espera que la próxima semana ya se tenga rentado dicho equipo, mientras se repara el otro.

Confirmó que por ahora son 13 pacientes, pero cada día puede haber aumentos, ya que les refieren pacientes de otros departamentos.

El arco en C lo utiliza también el área de traumatología, para sacar radiografías por medio de contraste dentro de sala de operaciones de una forma dinámica. “Nos ayuda mucho la fluoroscopia para hacer alguna cirugía, para ver cómo ingreso un clavo en traumatología”, comentó.

Dicha área puede paliar la situación haciendo rayos x portátiles en sala de operaciones y no se retrasan tanto como en neurocirugía o cardiología.

Compra

Hernández comentó que se tiene previsto adquirir dos nuevos aparatos arco en C, para lo cual se requieren aproximadamente Q4.5 millones. El evento se agilizará para que a principios de otro año ya estén en funcionamiento.

Para ello el hospital cuenta con recursos, solo tiene que hacer movimientos presupuestarios.