Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Gloria Porras

El Congreso de la República no juramentó a Gloria Porras en la sesión plenaria que se realizó este miércoles. El presidente del Legislativo, Allan Rodíguez pidió dar lectura a una notificación sobre un amparo contra la designación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Rodríguez dijo que debido a que el amparo fue admitido para trámite y está pendiente de resolución, Porras no puede tomar posesión como magistrada en la CC. Expertos en temas de derecho han opinado lo contrario y consideran que no es un impedimento.

Emisoras Unidas

San Vicente de Paúl

Autoridades del Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl informaron por medio de un comunicado sobre la salud de los internos que resultaron contagiados con COVID-19. Según dieron a conocer, algunos de los ancianos que dieron positivo a coronavirus están mostrando señales de una notoria mejoría. “Tenemos algunos ancianos mostrando señales de franca mejoría y que la gran mayoría se encuentran estables”, se lee en el comunicado. Asimismo, confirmaron que personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social monitorea la evolución de los pacientes. Las autoridades del referido hogar agradecieron el apoyo, muestras de solidaridad y las oraciones de quienes se han preocupado por la situación de los abuelos.

Prensa Libre

Mynor Moto acciona

Mynor Moto, por medio de un abogado, presentó este martes 13 de abril un amparo con el que busca retomar su cargo como juez Tercero Penal luego que venciera la excedencia (permiso) que le había otorgado el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), luego que fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, para concluir el período el período 2016-2021, luego del fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana. La excedencia vencía este 13 de abril y el pasado 7 de abril, la CCJ, notificó que Moto podía volver a su judicatura el 14 de abril, pero este tiene dos órdenes de captura vigentes, la más reciente por el caso Libramiento Chimaltenango y otra por Comisiones Paralelas 2020.

La Hora

Protección de las fronteras

El Gobierno de Guatemala aseguró en un comunicado que no existe ningún documento firmado con Estados Unidos, en torno a la protección de fronteras, aclaración que aseguran realizan por declaraciones vertidas por la vocera de la Casa Blanca, en donde se hablaba del acuerdo con varios países de la región para reforzar sus fronteras. En ese orden, aseguran que los 1,500 elementos de las fuerzas de seguridad, a los que hace referencia en las declaraciones, corresponden al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes. “En enero de este año, para la atención de la caravana, 40 instituciones relacionadas al tema migratorio trabajaron de manera coordinada”, afirmaron.

Soy 502

Chiquimula y Xela en alerta

Chiquimula y Quetzaltenango se encuentra en alerta ante el aumento de fallecidos por Covid-19. En ambos lugares se reportan hasta seis fallecidos diarios. Cementerios locales de Chiquimula y Quetzaltenango informaron que los fallecidos que han sido sepultados en los últimos días han sido por Covid-19. Tanto en el Cementerio General en Chiquimula y en el de la zona 1 de Quetzaltenango, se reportaron seis inhumaciones por coronavirus. En Chiquimula, durante las últimas semanas, según las autoridades municipales, se ha registrado un aumento de contagios, tanto de personal de salud como ciudadanos en general. Esto ha provocado el cierre de parques públicos. Además, los mercados trabajan en horario reducido.