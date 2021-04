La del back stage

Para los que lograron ver el concierto Hecho a La Antigua patrocinado por Guatemorfosis, que de paso recién lanzó al aire una maravillosa campaña: “se me antoja Guate”. Porai en un tweeter me encontré este tweet del ex director de INGUAT:

“Un aviso comercial que muestra y celebra nuestra diversidad natural y cultural. La parte humana y los principales atractivos turísticos. Fomenta turismo interno, gran trabajo!! Gracias a la empresa que nos regala este video. Jorge Mario Chajón. Ex director de INGUAT”

En fin, regresando al tema….

Cuando nos contactaron personas de Arjona, para ver la posibilidad de que yo les prestara, donara, regalara, como la quieras ver, tomas de Guatemala para promover nuestro país, vi una oportunidad muy interesante debido al jale que tiene el artista, pero no con el fin de que miles de personas vieran mis videos, ya saben, así como yo promocionándome y aiii que lindo Ricky, NO, sino para promocionar lo que he promocionado durante más de 45 años, GUATEMALA.

Días después nos contactó Javier Rolo, su manager de producción, un tipazo de Canarias con cara de ser pariente del Hermano Pedro, preguntándome si conocía algún piloto de drone para filmar durante el concierto y pos luego le dije yo y mi hijo Daniel. Cuando llegamos a Capuchinas había ocurrido un problema con el fotógrafo que tenían contratado y de nuevo me pregunta Rolo: tendrás un fotógrafo? Contesté: tu fotógrafo tiene que hacer tomas de drone hoy. Luego de negociar, decidimos dividirnos, Daniel mi hijo haría las tomas de drone y yo haría fotografías. Los que conocen de fotografía, la tienen bien claro que fotografiar a la luz de las velas, aunque sean 5mil, es bastante técnica la onda, dilemas comoque si le subo el ISO, me va salir con pixel, si le bajo el ISO van a salir obscuras, entonces llegas a un acuerdo entre lo conceptual y lo real.

Decidí usar un ISO 800, que sé que no me va dar un pixel escandalosamente reventado, por la premura de la contratación, mis lentes de apertura 1.2, 1.8 y 2.8, estaban en la ciudad de Guate y no daba tiempo para traerlos a La Antigua, y me vi acorralado a usar un lente de apertura 5.6. Las exposiciones tenían que ser un poco largas, estoy hablando entre un 15avo a un 5teavo de segundo, mi único chance era captar al artista cuando estaba totalmente quieto, para lograr tenerlo en foco. El calor de las velas no era tan exagerado como algunos memes que he visto por ahí, donde el artista sale todo humeado de hollín, fue un buen balance rico entre el friíto de la Joya Colonial y calorcito de las velas.

Mis fotos no fueron tan exitosas como las tomas de dron de mi hijo Daniel López. Todas las tomas de Capuchinas aéreas fueron logradas con maestría y pulso de acero del Dani502, adjunto foto arriba de una captura de pantalla de una de sus tomas.

El trabajo que hizo Calderón con la dirección fue excelente, pero las tomas de Daniel les ayudaron muchísimo en los momentos que necesitaban romper la escena, sueno a papá orgulloso, pues SÍ, MUY ORGULLOSO, de ver como Daniel lleva el ADN López y está empezando a escribir su propia historia sobresaliendo con su visión creativa.

Otro momento crítico durante las tomas de drone fue en la parte final de los fuegos artificiales, el drone que estábamos usando era un DJI Matrice 300 que puede volar mas de 45 minutos. Sin ensayar la toma, Dani elevó el drone y estuvo en hover durante 25 minutos, esperando les prendieran mecha a los fuegos artificiales, es bien yuca, porque tenía una guía de desde donde los lanzarían, lo que había que adivinar era la altura a que subirían, de nuevo con nervios de acero…los prenden y logra dos videos excepcionales del cierre del show.

Me alegra mucho que tantas personas por medio de la genial idea de Arjona, vieron La Antigua Guatemala y me deja un mensaje que los sueños no son para la almohada, son para hacerlos realidad.

Chécalo en: @daniel502