Correos habilita “Aduana social” para envíos personales o familiares desde el extranjero

Julio César Romero director general de Correos y Telégrafos de Guatemala informó a sus usuarios en el extranjero que pondrá a su disposición durante abril, mayo y junio la “aduana social”, la cual consiste en pequeños envíos sin carácter comercial, y que sean para consumo familiar o artículos personales.

“El contenido no tiene que sobrepasar los US $500 para poder utilizar el beneficio del pequeño envió que están exentos del pago de impuestos, se tiene que acreditar el grado de parentesco dentro de los cuatro grados. Además, no deben de haber gozado de este beneficio durante los últimos cuatro meses” detalló en conferencia de prensa Romero.

Correos también puso a disposición de la población a un notario que estará en la aduana de fardos postales para agilizar procesos ya que los usuarios hacen compras en plataformas en línea y utilizan sus seudónimos de su red social.

“Cuando quieren retirar los productos, estos vienen al nombre que tienen registrado en redes sociales, hay personas que solo tiene sus iniciales en su red social y esto no coincide con lo que aparece en su DPI y para efectos de legalidad se hace una declaración jurada. Este servicio será gratuito. Lo único que tienen que pagar son los timbres” resaltó el Director de Correos.

En lo que va del año se han recibido 58 mil 247 piezas de distintos países del mundo. Guatemala ha enviado 546 piezas a otros destinos del mundo.

El titular de la @DGCYT, Julio Romero, detalló quienes serán beneficiados con la Aduana Social.@AGN_noticias



.. pic.twitter.com/PtYNaEQ2uQ — Lucía Contreras (@LucyC_AGN) April 12, 2021

¿Cómo enviar desde el extranjero?

Acercarse a la oficina postal nacional del país donde se encuentre.

Cumplir con los siguientes requisitos:

Nombre completo del remitente y destinatario

Dirección del remitente y destinatario completa y legible

Teléfono localizable del remitente y destinatario

Pagar el envío correspondiente

La #AduanaSocial consiste en que los pequeños envíos sin carácter comercial, que sean para uso de consumo familiar, estén exentos de impuestos. #ElCivNoSeDetiene📦 #SomosInnovaciónYDesarrollo pic.twitter.com/BuAhhfkg2W — Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) April 12, 2021

¿A quienes puedo enviar?:

Familiares de primer grado: hijos, cónyuge, padres, suegros, yernos y nueras

Familiares de segundo grado: abuelos, hermanos, nietos y cuñados

Familiares de tercer grado: tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos

Familiares de cuarto grado: primos y tíos abuelos.

¿Cuáles son los requisitos para recoger en aduana paquetes de fardos postales?

• DPI en original y fotocopia.

• Proporcionar Número de Identificación Tributaria (NIT)

Certificado de matrimonio proporcionado por RENAP. (Según sea el caso)

Certificado de nacimiento proporcionado por RENAP. (Según sea el caso)

Permisos de salud (Medicamentos, suplementos, cosméticos, lociones y afines).

Permiso del MAGA (Semillas, artículos para uso veterinario y agropecuario).