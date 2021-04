En una entrevista con el noticiero ABC News, el presidente Alejandro Giammattei detalló que una de las causas de la corrupción en el país es el narcotráfico, pero asegura que en su gobierno no hay corrupción.

El corresponsal de la cadena norteamericana, John Quiñones, indicó que el Gobierno estadounidense ha calificado este gobierno como uno de los más corruptos de todo el mundo, ¿cómo puede estar seguro Estados Unidos que cualquier financiamiento que le dé a Guatemala irá a donde tiene que ir, hacia trabajos y seguridad y eso evite que la gente haga viajes peligrosos?

“Te corregiré esto con una cosa, en primer lugar, en los 14 meses que he estado aquí no he recibido ninguna acusación de corrupción, ni en mi contra ni

contra de ninguno de mis ministros. Ni una sola. Puedes decirme que ha habido gobiernos corruptos, no lo negaré”, expresó Giammattei.

El mandatario resaltó que en el país no hay corrupción. “Necesitamos que EE. UU. nos vea como su patio delantero, como su socio, más que un aliado. Porque somos socios que tienen los mismos problemas, problemas que no quieren los ilegales que solucionemos”, enfatizó.

Giammattei dijo que para solucionar estos problemas ha invitado a la vicepresidenta Kamala Harris para que visite el país.

Lo que pasó por alto

El Presidente olvidó en dicha entrevista que cada semana se conocen casos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Suman cerca de Q5 millardos asignados por medio de dicha cartera con opacidad y sin transparencia, principalmente en contratos otorgados a las empresas constructoras SCM de Alejandro Matheu Escamilla y Aspetro, de Mauricio López Jr.

También olvidó la adjudicación de contratos a familiares del exdirector de Caminos, Fredy Chojolán; los señalamientos en contra del Centro de Gobierno, su disolución y contratación del personal en otras instituciones; los gastos de la SAAS, una Secretaría que prometió cerrar; la compra de la galleta vitaminada por Q14.6 millones; el contrato de Q1.3 millones otorgado a un artista en ascenso, entre otras denuncias.

Además, Giammattei mantiene estrecha relación con la diputada Sofía Hernández, de la UCN, agrupación cuyo presidenciable fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, el hermano de la congresista fue detenido, señalado por sus vínculos con la agrupación criminal Los Huistas.