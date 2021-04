“No se vale amedrentar a los operadores de justicia con discursos de odio”

¿Cuál es su percepción como usuario del sistema de justicia?

– Me siento satisfecho porque se le dio seguimiento al caso, la fiscalía hizo un mauy buen trabajo de investigación técnica, de análisis comunicacional.

¿Está satisfecho con la sentencia?

– La sentencia en sí misma es suficiente desde la perspectiva de la reparación, por el hecho de que el sistema de justicia funcionó y se encontró la verdad, a partir de una tesis consistente en el discurso de odio. Estas expresiones se basan en la forma en que se retrata de forma simplista y negativa a oponentes políticos. Su fuerza es principalmente por la repetición, pero a través de esa estrategia se ha logrado atacar e intimidar a activistas de derechos humanos y operadores de justicia independientes.

¿Cómo contribuye el anonimato en la difusión de estos mensajes?

– Esta es una característica de los ataques en las redes, se pueden crear perfiles falsos, utilizar nombres supuestos, se construye una identidad que no es la propia y les permite hacer todo tipo de cosas. Creo que eso es parte de lo que debería buscarse la forma de regular. Todo esto descansa en nombre de la libertad, es un derecho constitucional que todos tenemos, pero si quiero opinar algo sobre una persona, yo tengo una cuenta de Twitter y lo expreso en una cuenta con mi nombre y no bajo el anonimato como se está utilizando. Ya no solo es una persona sino estructuras que usan el anonimato para atacar y la desinformación ya es otro nivel.

¿Cómo se vulnera la privacidad de la información?

– Es más bien una desinformación. Mucho de lo que se divulga son hechos denigrantes y falsos y ¿ante quién se presenta una aclaración? Se van construyendo realidades que ni siquiera son ciertas. En mi caso, usaron fotos personales, posiblemente de Facebook; yo sé qué implica publicar una foto, pero no puede utilizarse para denigrar. Yo soy abogado de derechos humanos y eso no puede ser motivo de una descalificación que se utilizaban mucho durante el conflicto armado. Se debe respetar el trabajo de los operadores de justicia, de los fiscales, de los abogados. No se vale utilizar la amenaza como mecanismo para amedrentar el trabajo que debemos realizar.