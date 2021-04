Sobrina del Presidente recibió vacuna contra coronavirus

María del Rosario Cordón Giammattei, graduada en 2015 como psicóloga clínica, obtuvo la vacuna contra COVID-19 pese a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) sigue sin inmunizar a todo el personal en primera línea ni de las demás subfases de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación. Cordón Giammattei es sobrina del presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla.

Los psicólogos junto con los demás profesionales de la salud que no son de primera línea, están comprendidos en la última subfase de la etapa 1 de inmunización, pero una nueva disposición del MSPAS permite que todas las personas que tengan una profesión en el campo de salud puedan registrarse y ser vacunados, aunque no atiendan físicamente a pacientes, o no ejerzan.

elPeriódico buscó a Cordón Giammattei para consultarla sobre su inmunización, registrada en la base de datos que publicó la cartera de Salud, pero el Colegio de Psicólogos de Guatemala no proporcionó ningún contacto. En el Colegio, además, se informó que la psicóloga no registró dirección de clínica para atender pacientes.

Patricia Letona, vocera del Presidente, indicó que la Presidencia está al tanto de la inmunización de Cordón Giammattei. La funcionaria aseguró que la sobrina del mandatario “trabaja con enfermos terminales” y que se desempeña en el sector privado, pero Letona dijo que desconocía dónde trabajaba la familiar del mandatario.