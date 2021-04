Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Vacunas para el IGSS

El presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras informó que esta semana firmarán un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para el traslado de vacunas contra el COVID-19. Contreras explicó que tienen planificada la vacunación de 510 mil afiliados en la segunda fase del Plan de Vacunación. Los beneficiarios están identificados por nombres, número de afiliados y dirección que usarán para asignar el puesto de vacunación. El instituto utilizará el modelo de cita escalonada que les permitirá hacer la inmunización en un plazo razonable según indicó el presidente del IGSS.

Aporta información

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmó que el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, aportó información para el caso Comisiones Paralelas 2020. Asimismo se informó que el abogado de uno de los procesados dentro del referido expediente judicial se opuso a esta situación. Sin embargo, la fiscalía consideró que se anticipó a una etapa procesal donde no corresponde hacer valoración probatoria, ya que es la audiencia de primera declaración. El caso Comisiones Paralelas 2020 se relaciona con supuestas irregularidades que se habrían dado en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones para el período 2014-2019.

Municipalidad de Malacatán

El secretario municipal de Malacatán, San Marcos, murió este jueves 8 de abril a consecuencia de una herida de bala en la cabeza que sujetos desconocidos le provocaron cuando este salió de su vivienda en la colonia Alejos. La víctima fue identificada como Milton Alfaro López, de 39 años, quien según familiares recién había salido del inmueble cuando escucharon una detonación de arma de fuego. Hace unas semanas, el funcionario fue retenido junto con otros empleados municipales por una turba de unas mil personas que solicitaron su renuncia, así como también la del jefe edil Emilio Gálvez

Precios de medicamentos

El diputado de la bancada Victoria, Juan Carlos Rivera, presentó una iniciativa Ley de Medicinas a Precio Justo, que contempla establecer precios topes a los medicamentos en el mercado nacional y facilitar el acceso a la salud. La propuesta contempla que las personas individuales o jurídicas que vendan medicinas deberán colocar precios no mayor al del mercado centroamericano y de Panamá. Rivera indicó, que, por ejemplo, en Guatemala un medicamento para la hipertensión el precio oscila entre los Q327, mientras que en México y El Salvador está entre los Q150.

Empresarios

La ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que empresarios le han pedido firmar cartas para que ellos puedan negociar vacunas contra el COVID-19 para el mercado privado en Guatemala, pero ella se ha negado. “En relación al sector privado, ellos han estado cerca de nosotros. Les hemos explicado cuál es el proceso. Han pedido que yo firme cartas para que ellos compren a proveedores, yo no puedo hacerlo”, dijo la funcionaria durante una reunión con los jefes de bloque del Congreso. “Sería ideal que todo el mundo pudiera ingresar vacunas, no se puede. Hay muchos vendedores falsos, proveedores que no están vendiendo una vacuna adecuada. Nosotros estamos haciendo esfuerzos para hacer las cosas bien”, agregó Flores.