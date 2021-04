Estos son los costos que pagan algunos países por vacunas contra el COVID-19

En un artículo publicado por la cadena alemana Deutsche Welle (DW) se detalla el precio que algunos países han pagado por las distintas vacunas contra el COVID-19 que están disponibles en el mercado internacional.

El artículo señala que la carrera por la vacuna contra el coronavirus ha evidenciado particularidades de esta industria: no es raro que un mismo producto se venda a precios diferentes, según el trato con el comprador. Un artículo del British Medical Journal (BMJ) indica que Sudáfrica habría comprado la dosis de la vacuna AstraZeneca a US $5.25, mientras que la Unión Europea pagaría US $2.15, es decir, menos de la mitad.

En Guatemala, varias personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca que fue adquirida por el gobierno por medio del mecanismo Covax. Sin embargo, no se puede calcular el valor porque la cartera de salud solo indicó cuánto pagan, más no el porcentaje del lote.

“Lo que hemos visto, no sólo en el caso de la vacuna contra el COVID, es que por lo general los países pobres tienden a pagar más por productos de las farmacéuticas que los países ricos, a causa de esta completa falta de transparencia en los precios. Eso impacta en la capacidad de vacunar a la población y en la respuesta global a la pandemia”, observa Jonathan Cushing, jefe de salud global de TI, en Londres.

También influye que los países de mayor ingreso invierten en investigación y desarrollo, lo que puede abaratar los costos. Según el BMJ, esto determina, por ejemplo, que la Unión Europea obtenga la vacuna Pfizer-BioNTech, desarrollada en Alemania, a un precio más favorable que Estados Unidos, y que este compre la dosis de Moderna, la cual subsidio, más barata que los europeos.

Los costos de la vacunas por países y el costo promedio:

En Guatemala el MSPAS anunció que realizaron el pago de Q 614.5 millones para la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa, Sputnik V. El gobierno pagará un promedio de Q 1.2 millardos para vacunar a 8 millones de personas. Por cada vacuna se pagará al menos US $9.95 es decir Q76.3 por cada dosis según la cartera de salud.

Para el estado implica que por vacunar a cada persona se gastaría Q153.62, un costo promedio en el mercado latinoamericano, según el cambio de la moneda actual.

¿A qué precios acceden los países latinoamericanos?

Los países latinoamericanos, sin industria propia, dependen de la disponibilidad en el mercado externo, y al negociar cada uno por separado, los costos se elevan. El secretismo tampoco contribuye. Cushing rechaza el argumento de que cláusulas de confidencialidad permitan acuerdos más favorables: “Hemos trabajado mucho este tema, y lo que vemos es que al hacer públicos los contratos, como ocurrió en Ucrania, es justo lo opuesto: bajan los precios. La transparencia permite mayor equidad”.

Analistas aseguran que “Lo que le sale realmente caro a los países latinoamericanos es no tener la capacidad industrial de producir vacunas. Es muy importante que haya algún tipo de política nacional de desarrollo de estos insumos estratégicos o al menos una cooperación regional. Si no, vamos a depender siempre de empresas muy poco transparentes y que hacen negociaciones distintas con cada cliente. Todos los esfuerzos de convergencia y cooperación regional son necesarios para mitigar esas grandes desigualdades” dice el politólogo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS), de Brasil a DW

Cushing también expresa preocupación porque “muchos países, como Argentina y México, están firmando cláusulas de responsabilidad e indemnización, lo que significa que, por ejemplo, en casos de efectos secundarios, los gobiernos nacionales asumirán la responsabilidad y costos de responder a este tipo de demandas, en vez de los fabricantes”.

A nivel mundial, los países de mayores ingresos han adquirido la mayoría de las vacunas, un 56 por ciento observa TI. Sólo un 14 por ciento ha sido comprado por COVAX, la iniciativa global para un acceso equitativo a insumos, tratamientos y vacunas contra el COVID. Adicionalmente, cada país latinoamericano ha hecho acuerdos individuales con diferentes laboratorios. El que algunos reserven más dosis que las necesarias para su población contribuye también a subir los precios.

*Con información de DW.