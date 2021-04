Municipalidad de Palín subsidia becas educativas

El 22 de marzo pasado, la Municipalidad de Palín, Escuintla, el Club Rotario y la organización Guate Posible firmaron un convenio interinstitucional, para beneficiar a pobladores con becas educativas.

La comuna, dirigida por el arquitecto Ricardo Quezada, financiará la formación escolar de 500 personas por medio del programa Educando Mi País, una plataforma de enseñanza a distancia avalada por el Ministerio de Educación.

El jefe edil dijo que considera la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de su comunidad, particularmente cuando la población ha sido afectada por la pandemia, por lo que espera que los resultados del programa se vean reflejados en beneficios para el municipio.

“Las instituciones Guate Posible, Educando Mi País y Club Rotary son aliados muy importantes para la educación de Palín, así podremos encontrar ese desarrollo y lograr llegar a las familias palinecas, que por alguna razón no han logrado culminar sus estudios, para que puedan estudiar, logrando desvanecer el analfabetismo en nuestro municipio”, manifestó Quezada.

El alcalde de Tiquisate, Francisco Carías; el presidente de Guate Posible, Juan Pablo Valenzuela; la vicepresidenta honoraria de la organización, Lisseth Flores García; la representante de Rotary International y Rotary Guatemala, Carolina Corzo, y un delegado de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) estuvieron presentes en el acto de la firma del convenio.

Selvin Villatoro, secretario de la sede regional de la Anam, dijo que promoverán la iniciativa en otras municipalidades. Palín es el primer municipio en afiliarse a la iniciativa Educando Mi País. En tanto que, el Alcalde de Tiquisate también manifestó su interés en llevar el programa a su comunidad.

Herramienta educativa

Educando Mi País está diseñada para impartir educación primaria, secundaria, diversificado, idiomas, lectura y escritura desde cero y educación técnica abierta por medio de contenido digital en archivos de texto, de audio y video. El portal permite a los beneficiarios tener acceso a tutoriales, ejercicios prácticos interactivos y evaluaciones.

El programa está dirigido a la población, de entre 15 a 30 años, que no puede asistir a una escuela, no cuenta con acceso a Internet, no puede disponer de un horario establecido para tomar clases o tiene problemas de idioma y ritmo de aprendizaje.

La plataforma digital permite a más de 10 millones de usuarios adolescentes, jóvenes y adultos acceder a contenido de forma gratuita y ser monitoreados en tiempo real.

Lisseth Flores García, de Guate Posible, explicó que el programa se desarrolla por medio de una plataforma virtual mediante un teléfono móvil inteligente. La herramienta no consume datos.

“El gasto es cero, es una de las grandes bondades de esta plataforma”, señaló Flores García quien manifestó que las becas no solo cambiarán la vida de las 500 personas que estudien, sino que mejorará el futuro de sus familias.