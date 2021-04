Guillermo Díaz interpone amparo tras el anuncio de su destitución como Director del IGM

Foto: Jesús Alfonso/ elPeriódico

El director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) Guillermo Díaz en una conferencia en la Vicepresidencia detalló que continúa en sus labores frente a la institución ya que no ha sido notificado sobre su destitución.

Díaz resaltó que se siente vulnerado en sus derechos porque no hubo un respeto hacia su persona como funcionario. “Algunos integrantes del IGM tomaron decisiones arrebatadas, por eso se respetó el debido proceso interpuse una acción de amparo, porque siento que mis derechos han sido vulnerados”.

El funcionario informó que esto forma parte de un plan estratégico para debilitarlo políticamente. “Mi intención no es mantenerme en el cargo, pero no me han dicho nada. No voy a aferrarme al cargo, si él (Presidente de la República) considera que ya no soy la persona que pueda dirigir el IGM pues así será”.

“Desde ayer tengo conocimiento sobre mi destitución, pero actualmente sigo siendo el director del IGM no he sido notificado, pero estoy al tanto de mi destitución” detalló Diaz.

Piden destitución

Ayer, la Autoridad Migratoria, conformada por ministros solicitó al presidente Alejandro Giammattei la destitución de Díaz luego de analizar los indicios que dan cuenta que Díaz incurrió en actos opuestos a sus funciones e intereses del IGM y del Estado de Guatemala.

Esta decisión, según detalla una misiva enviada al Presidente fue tomada después de tener conocimiento de un oficio presentado por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción y un informe presentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) por la compra de cartillas y contratación de personal que no cumplen con los criterios.

“Nosotros previendo la escasez de pasaportes subimos un evento, esto nunca se materializó, no se concretó porque la CGC nos sugirió que se revisará. Lo hicimos y lo volvimos a subir, hay un evento que está en proceso. Pero a esto no le veo problema” informó Díaz.

Ante los reportes de “plazas fantasmas”, Díaz detalló que están relacionados a un programa de desarrollo social fronterizo México- Guatemala para apoyar a los pueblos indígenas. “Creamos las oficinas municipales de migrantes, Pajapita, Jacaltenango, Nentón, Ixcán, Tecún Umán, que forman parte de una alianza estratégica del IGM y los concejos municipales. Nosotros pagamos Q4 al técnico a cargo de la oficina municipal de migrante y las comunas ponen la oficina y el equipo” detalló el funcionario.

“Al Director, se le dio la oportunidad de hacer uso de su derecho de defensa y una vez escuchado para esclarecer los señalamientos, la Autoridad determinó que los argumentos y los documentos de soporte presentados para desvanecerlos no fueron suficientes” cita el documento enviado a Giammattei.

La carta fue firmada por Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores; Gendri Reyes, ministro de Gobernación (Mingob); Rafael Rodríguez, ministro de Trabajo; Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social (Mides); y Raúl Berríos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua).

Al momento de la publicación se conoció que Díaz firmó la notificación sobre su destitución en el cargo de director del IGM . Hasta el momento no se ha dado a conocer quién asumirá el puesto.