La del que al que madruga…

Así como para muchas personas existe un horario de trabajo, para mí los mejores horarios de trabajo son las horas de las salidas y puestas del sol. Como siempre me decía mi abuelita Graciela: al que madruga, Dios lo ayuda! Y vaya si mis miles de madrugadas me han dado imágenes maravillosas.

Recibí la invitación de un gran y muy buen amigo para acompañarlo varios días a los cayos de Belice, que por cierto es un paraíso, era el lugar idóneo para hacer buenos amaneceres y atardeceres. Me levantaba unos 25 minutos antes de la salida del sol y cruzaba la isla (si mucho, la distancia era una cuadra). A esa hora ya hay luz y era de sentarme en la playa a esperar la salida del Señor Sol. Mi reto era hacer algo diferente cada día, para el deleite de mi cámara, el día de esta fotografía, de la isla vecina, salían estos pescadores, (ellos también saben eso de que al que madruga…), pero yo estaba a la mitad de la isla, la cual no tendrá mas de unos 800 metros de largo, me apresuré buscando el ángulo donde el velero estuviera entre el sol y mi cámara y clic…

Luego de hacer esta foto, me puse a checar los settings de mi cámara, para ver el ISO y en que programa la tenía seteada, cuando subí la vista, el velero ya se había escondido tras el manglar y solo logré esa foto. Así como en la vida, por veces las oportunidades fotográficas solo se dan una vez. Me quedé sentado en la arena, escuchando al mar y admirando este bello amanecer que me regaló ese día.

Espero hayan tenido un descanso lleno de cosas buenas y cargando pilas pa lo que le viene a cada quién.

Agradecido con la vida y mi buen amigo que me invitó.