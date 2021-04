Giammattei llama “irresponsables” a quienes no acataron medidas en Semana Santa

El presidente Alejandro Giammattei calificó de “irresponsables” a quienes no acataron las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno durante la Semana Santa y solicitó a quienes se “sienten mal” que acudan a un servicio de salud.

“Así como tuvimos la responsabilidad de salir, de divertirnos, de violar las normas de seguridad en cuanto a los aforos. Ya que tuvimos la irresponsabilidad de violar la ley, ahora yo les pido que tengan la responsabilidad -para que acudan a un servicio de salud-”, subrayó el mandatario.

El funcionario dijo que cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19 que no dude en ir a un centro de salud, para que se le practique una prueba y prevenir que pueda llegar a un estado que le haga perder la vida o le produzca secuelas o complicaciones.

“No esperen a sentirse mal, no esperen a decir: ‘voy mañana, a ver si mañana me siento mejor’. O ir a la tienda de doña Chonita y pedirle que le dé un par de pastillas para el dolor de cabeza o la fiebre. Eso no lo va a aliviar”, refirió Giammattei.

De igual manera, el presidente comentó que “si fuimos irresponsables para hacer lo que nos mandaban los reglamentos en esta Semana Santa (sic), seamos responsables para con nosotros mismos, nuestras familias y las personas que amamos”.

Playa vacía

El mandatario manifestó que hubo turismo en lugares poco habituales y agregó que el Puerto de San José estuvo vacío el día que él asistió al lugar. “Había más bailarinas exóticas que gente tomando las cervezas que enseñaban”, concluyó Giammattei.