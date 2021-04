Unos seis conciertos se programaron este fin de semana en dos aldeas de San Francisco El Alto

Unas mil personas participaron en cada concierto que se hizo al aire libre en estas aldeas. Los vecinos organizaron su fiesta de verano 2021.

La comuna no tenía conocimiento sobre los bailes, afirmó el alcalde municipal José Gómez, quien también indicó que estos conciertos no tienen autorización municipal.

Hasta ahora, el municipio se mantiene en color naranja de acuerdo al tablero epidemiológico. Se mantienen 50 personas en observación y se han reportado 14 decesos por COVID-19, según el Centro de Salud.

Los conciertos fueron transmitidos por redes sociales donde se observa que las personas no cumplían con el distanciamiento social ni el uso de la mascarilla.

Ante esto el edil dijo que su función es prevención y no sanción, por lo tanto, esperará que se tomen acciones de parte del Ministerio de Salud y Gobernación; sin embargo, dijo que sería contradictorio sancionar a los organizadores de estos conciertos porque no fueron los únicos que no respetaron los aforos, comparado con centros turísticos y otros lugares.

Reportan muertes

Mientras que el fin de semana unos disfrutaban bailando y conviviendo en fiestas, en el cementerio general de la cabecera departamental se inhumaban cuatro personas que no se recuperaron del coronavirus.

El Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) hacia los entierros de dos personas que murieron en el Hospital Temporal de Quetzaltenango y otros dos en el Hospital Departamental de Totonicapán. Los integrantes del ERI municipal son los encargados de las inhumaciones y en reiteradas ocasiones han pedido a la población prevenir los contagios y el constante cuidado para evitar más muertes.

Hasta este domingo el hospital de Totonicapán reporta que se han recibido a 257 personas en el área de Covid, de estos han muerto 110 hasta el 3 de abril de este año.

“Recomendamos a la población mantener las medidas para evitar más contagios, pero no se toma en serio la enfermedad”, dijo el director del centro de salud, Oscar Rodríguez.

Informó que en el departamento se han contagiado 1,200 personas, unas 2 mil están en cuarentena y han muerto 178 personas.