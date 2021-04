Norma Torres: lista de actores corruptos se publicará la próxima semana

Norma Torres, congresista estadounidense, comunicó a través de su página web que la próxima semana publicará su lista de actores corruptos en Centroamérica.

“En los próximos días, espero con ansias una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica”, detalla Torres.

“No me importa a quién implique, me importa que hagamos responsables a esas personas y que ayudemos a defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho en América Central”, agrega la congresista de origen guatemalteco.

I stand by the Central American people dreaming of democratic governments free of corrupt officials. Read my full statement here: https://t.co/Tbw5wullqa

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 3, 2021