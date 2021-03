“La lava está a 20 minutos de mi casa”: pobladores de El Patrocinio cuentan cómo es vivir cerca del volcán activo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que debido al acercamiento de la lava volcánica del Pacaya a la comunidad El Patrocinio, San Vicente Pacaya, Escuintla, se ha recomendado la evacuación de los pobladores.

David de León, vocero de la institución detalló que desde el 5 de febrero que aumentó la intensidad del volcán se ha recomendado la evacuación y este martes se realizó la habilitación de albergues para esta población.

Imelda Peralta vecina de esta comunidad asegura que viven en alerta, sin embargo hasta el momento detalló que una de las razones por la que no pueden abandonar sus viviendas es que no cuentan con un lugar para trasladarse.

“Nosotros vivimos en alerta, la lava está a 20 minutos de mi casa, incluso ayer, que vinieron los de la municipalidad y Conred no nos dijeron nada de que había que evacuar. Nosotros estamos en alerta” detalló Peralta.

En la comunidad son al menos 1,775 personas las que habitan según datos del año pasado de la Conred.

Ayer, trabajadores del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh) y la Conred realizaron monitoreo a cercanías de la comunidad para identificar el avance que se podría tener durante estos días la lava.

“Cae ceniza, arena, uno siempre tiene que vivir alerta porque estamos cerca del volcán sobre todo lo que vimos que sucedió con los vecinos del volcán de Fuego” dijo Peralta.

Los pobladores aseguran que las autoridades no han emitido alerta, pero que tampoco ven la necesidad de retirarse.

Conred informó que continúan realizando monitoreos del volcán y se han habilitado 14 albergues.

Sin trabajo

“Trabajo no tenemos, no tenemos comida, porque no pudimos trabajar los días que el volcán tenía mucha intensidad, pero tampoco las autoridades, ni la municipalidad ni el gobierno central nos apoyaron” detalló un guía local de San Francisco Sales que por temor a represalias pidió el anonimato.

Otra guía turística relató al elPeriódico que su mayor preocupación es que vuelvan a cerrar las visitas a las comunidades que viven del turismo ya que por la intensa actividad del volcán muchos llegan a buscar el servicio.

Según los guías la municipalidad desde el viernes pasado autorizó llegar a cierto punto que no represente peligro para llevar turistas y puedan tomar fotografías. “Es un área que no representa peligro para los turistas. Las personas están cobrando a los turistas ingreso a propiedades privadas y con esto sobrevivimos porque también hay daño en los cultivos” resaltó el entrevistado.

El Patrocinio, San Francisco de Sales, El Cedro y algunas personas de la cabecera municipal de San Vicente Pacaya, sobreviven del turismo que se genera por el volcán activo. Sin embargo, temen nuevamente el cierre ya que es el único ingreso económico que tienen.

Se trató de contactar a las autoridades de la municipalidad de San Vicente Pacaya pero no fue posible la comunicación vía telefónica.