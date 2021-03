Nueva caravana se organiza en Honduras

A las 19:00 horas del martes 29 de marzo partió el primer grupo conformado por unas 600 personas hacia la frontera de Agua Caliente, cerca de Esquipulas.

El otro grupo se empezó a reunir a las 22:00 horas en el mismo lugar y tenía previsto iniciar el recorrido este martes a las 5 de la madrugada.

“No podemos seguir viviendo así. Aquí no tenemos comida, ni trabajo y el presidente Juan Orlando Hernández sigue robándose el dinero del pueblo”, comentó Carlos quien no quiso dar a conocer su apellido.

Mario dijo que la situación en Honduras era insostenible luego de recordar que lleva más de seis meses sin trabajo después de la crisis generada por la pandemia del coronavirus y por las inundaciones que dejaron las tormentas Iota y Eta, pero advirtió que los desastres naturales no son el único problema. “La corrupción también nos tiene así. El presidente Juan Orlando Hernández lo único que hace es robarse nuestro dinero”, dijo.

Por las pandillas

Estuardo, de 17 años de edad, hacía cola junto a otros migrantes para recibir un kit de higiene personal que estaban otorgando “Médicos Sin Fronteras”. Dijo que decidió unirse a la nueva caravana porque los pandilleros lo acechan y lo amenazaron de muerte si no se integraba al grupo. “Si me quedo me matan”, indicó.

Entre los primeros migrantes que se empezaron a reunir en la terminal de buses habían varias familias.

“No me queda otra opción. Tengo que arriesgar mi vida y la de mi familia pero yo quiero darles un mejor futuro debido a que aquí en Honduras ya no se puede más”, dijo Ezequiel Martínez cuando cargaba entre sus brazos a su hijo Marito, de tres años.

Se tiene previsto que los migrantes viajen este martes por la madrugada a la frontera con Guatemala y el miércoles partirá otro grupo.