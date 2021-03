Mauricio López Bonilla se ausenta de audiencia por casos de COVID-19 en prisión

El exministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla no acudió ayer a una audiencia donde se conocería una recusación que planteó en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. El exfuncionario argumentó que hay varios casos de COVID-19 en la cárcel Mariscal Zavala y puede estar contagiado.

Luis Mérida, abogado defensor de López Bonilla, aseguró que los casos positivos se han registrado en el sector A de dicha prisión preventiva donde se encuentra el exfuncionario.

“Es para prevenir y no contagiar a las partes involucradas en la audiencia, no es una negativa para no acudir”, indicó el defensor.

Recusación

Mérida indicó que duda de la imparcialidad del juez Gálvez, y no debe conocer el proceso de López Bonilla por el caso Cooptación del Estado, al asegurar que en agosto de 2019 participó como panelista en una actividad donde estuvieron presentes delegados del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

La FECI señala al exjefe de la cartera del Interior por supuestamente haber integrado una red que compró regalos de lujo para el expresidente Otto Pérez Molina. El dinero que fue aportado para los obsequios provenía de sobornos que recibieron los exfuncionarios.