Hubo ‘reacción errónea’ de militar que mató a guatemalteco

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, consideró que hubo una “reacción errónea” del militar que disparó a un vehículo y mató a un ciudadano guatemalteco en un puesto de seguridad en el Municipio de Motozintla, en Chiapas.

“El personal estaba en ese punto, llega un vehículo con tres personas, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal. Hay una reacción errónea por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera.

“Pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos, donde hiere a uno de los civiles que iban en ese vehículo. Eran tres personas las que iban en ese vehículo, al herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde la vida”, afirmó en conferencia.