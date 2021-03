Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

FECI presenta nuevo caso

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) detalló este martes sobre el caso “Autoridades al servicio del crimen” donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) beneficiaron a cambio de coimas a una persona que habría intentado matar a Arnoldo Peralta Ivoy. El pasado 4 de septiembre de 2020 Miguel Enrique Ramírez Dávila atentó contra Iboy por una deuda que asciende alrededor de Q50 mil. Los agentes solicitaron sobornos para beneficiar a Ramírez Dávila. La FECI estableció que los agentes policiales recibieron los depósitos del dinero que solicitaban para desviar la investigación. La suma de pagos por sobornos sobrepasa los Q10 mil.

Emisoras Unidas

Alejandro Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei aseguró este martes que será el último de los guatemaltecos que se vacune contra el Covid-19, pues indicó que “lo importante es proteger a la gente”. De acuerdo con el mandatario, el proceso de vacunación de las personas que trabajan en la primera línea del combate de la pandemia está por terminar. Asimismo, dijo que ya está en proceso la inmunización en los asilos de ancianos, tanto para trabajadores como para personas que residen en estos lugares. También se está aplicando la primera dosis a las personas de arriba de 80 años.

Prensa Libre

Exalcalde mexicano

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este martes 30 de marzo a dos ciudadanos mexicanos en un sector de la zona 10 capitalina, quienes tienen vigente una orden de extradición hacia Estados Unidos por temas relacionados con el narcotráfico. Entre los detenidos está Adalberto Fructuoso Comparán Rodriguez, alias “Fruto”, de 57 años, quien fue alcalde municipal de Aguililla, Michoacán, México, y quien, según las autoridades, es uno de los líderes del Cartel Unidos en México y “un antiguo miembro del Cartel de los Caballeros Templarios”.

La Hora

Kamala Harris

En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó que conversó vía telefónica con el presidente Alejandro Giammattei, para discutir aspectos relacionados al abordaje de las causas fundamentales de la migración, generando oportunidades, promoviendo la transparencia y la lucha contra la delincuencia. Harris afirmó que la conversación fue este día y se enfocó en la acción coordinada “para abordar las causas fundamentales de la migración a los Estados Unidos y para desarrollar e implementar soluciones innovadoras que mejoren las condiciones de las personas en sus países de origen”.

Soy 502

Campesinos son liberados

Los dos hombres capturados por el robo de 96 pacayas en Cobán quedaron en libertad, pero se les impuso cuatro condiciones que deben cumplir durante el siguiente año. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz solicitó que Manuel Pop Cucul y Óscar Sun Cucul resolvieran su situación legal bajo la figura de criterio de oportunidad, esta es una alternativa que sanciona a los sindicados cuando se trata de delitos “que por su insignificancia o poca frecuencia no afecten gravemente el interés público”, según señala el Código Procesal Penal. El abogado defensor de los hombres solicitó la falta de mérito, para que no se impusiera ninguna sanción, lo que no fue aceptado por la fiscalía.