Las del “Sapito” y “el Tepo”

Sin Filtros

Del libro Guatemala Inédita.

“El Covid-19 vino a cambiar muchas cosas en nuestras vidas, empezando por que de alguna manera nos encerró, no solo en nuestras casas sino también nos encerró en miedo, nos encerró la libertad de estar en donde queríamos cuando queríamos. Sin embargo el Covid-19 vino a hacer cambios positivos en nuestras vidas, ya que encerrados en nuestras casas tuvimos un poco más de tiempo para nosotros mismos y cuestionarnos que nos acerca o aleja de nuestra esencia, de lo que nos gusta o no nos gusta, de lo que nos permite ser mejores cada día que pasa. Y nos hizo darnos cuenta que el tiempo no es para desperdiciarlo sino para aprovecharlo. En mi experiencia trajo muchos cambios no solo rutinarios sino sentimentales, morales, intelectuales, disciplinarios y creativos. Fernando Daniel López (Sapito)”

“En mi experiencia la cuarentena llegó a ser como un de maestro, que me enseño el valor de muchas cosas a las que no le puse mucha atención antes. Más que un viaje de fotografia, fue un viaje a mi interior, a mi subconsciente, aprendí a estar conmigo y así mismo a tener una perspectiva totalmente distinta con mi creatividad. También en esta cuarentena tuve oportunidades fascinantes para filmar y fotografiar La Antigua con drone y sin gente en las calles, un sentimiento de soledad que a la vez fue algo que me hizo ver las calles de La Antigua Guatemala con un sentimiento de nostalgia, rodeado de historia. Esta cuarentena cambió mis deseos y las direcciones de mi vida y sé que cambio para algo mejor. José Miguel López (el Tepo)”

Desde que mis hijos eran muy chiquitos, una de mis metas fue que conocieran Guatemala antes de conocer otros países. En aquel entonces a mediados de los años 80, yo tenía una combi Volkswagen en la que viajamos de arriba para abajo por todo Guatemala. Al pasar de los años los viajes han sido más amenos, ya que no hay que parar a cada rato para ir al baño o la constante pregunta ¿ya vamos a llegar? Dos de mis hijos han apostado en la vida por ser uno fotógrafo y cineasta y el otro fotógrafo, piloto de drone y mercadeo en social media. Como papá me siento super orgullosos de poder hacer proyectos con ellos y este en especial, donde tuvieron carta abierta para desatar su creatividad y visión.

Dos cosas siempre les recuerdo sobre ser artistas en un país dónde aún no se ha llegado a apreciar las diversas ramas artísticas y valorarlas como debe de ser: 1. Uno es tan bueno como su última foto o trabajo. 2. Que siempre les dirán que de artistas se van a morir del hambre, pero cuando alguien les quiere comprar una foto, un video o sus servicios, resulta que los pobres son ellos. ¡Piña!

Fotógrafos de Guatemala Inédita: Tato Estralday, Loraine Farrington, Daniel López, monodelespacio, Félix Montes, Byron Ortiz Aguilar, Gabriel Rodríguez Coloma, Martín Aguilar Saravia, Juancho Galich, Jose Miguel “Tepo” López, Jose del Busto, Carlos de León, Haniel López, Angel González, Mariano Aycinena, Juan Carlos Carrillo, Gabriel Cofiño, Santiago Billy, Oscar Rivas-Prensa Libre, Ricky López Bruni.

GUATEMALA INÉDITA.