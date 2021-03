El taller exclusivo para la Municipalidad de Villa Canales

Seis días después de quedar inscrita en el Registro Mercantil (RM) como empresa individual, Garage Total Automotriz obtuvo sus primeras siete adjudicaciones en la Municipalidad de Villa Canales. Los primeros negocios los logró el 21 de noviembre de 2019 y a partir de esa fecha, las ventas de servicios a la comuna han sido constantes y rentables para el modesto taller, tanto que ha logrado facturar en un solo día Q23 mil 260 por mano de obra y repuestos de un vehículo municipal.

El taller quedó inscrito en el RM el 15 de noviembre de 2019. Sin embargo, su objeto es la importación, exportación así como compraventa y alquiler de maquinaria industrial, agrícola y de construcción.

Como propietario figura Claro Mendoza Chava y la dirección que reporta en su patente de comercio y en las facturas es la 4a. Avenida 5-40 zona 1 de Villa Canales, el mismo lugar donde hasta finales de 2019 funcionaba la clínica municipal, dependencia con la que el alcalde Julio Marroquín justificó su vacunación contra la COVID-19 la semana pasada.

La sede del taller es una vivienda particular pintada de blanco sin rótulo que identifique su actividad comercial. A inicios de este año en el portón de la casa aún se podía leer “clínica municipal”, pero el martes pasado la rotulación estaba borrada.

elPeriódico llegó a la sede del taller para entrevistar a Mendoza Chava, pero una persona que se identificó como empleado indicó que el propietario no se encontraba y dijo que llamaría para responder preguntas, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. A un costado del taller (en la dirección 4a. Avenida 5-40 “B”) las mismas personas que ayer pintaban el portón de Garage Total Automotriz trabajaban para construir una casa. Una fuente de la comuna señaló que el terreno a la par del taller es propiedad de Marroquín.

elPeriódico constató el martes pasado que la rotulación en las puertas ya estaba borrada.

Picops reparados hasta 13 veces

En 16 meses la empresa individual de Claro Mendoza le ha facturado Q643 mil 55 a la Municipalidad de Villa Canales. Todas las adjudicaciones han sido compras de baja cuantía, es decir por menos de Q25 mil. Pero han sido 310 compras, solo por mano de obra y adquisiciones de repuestos u otros insumos automotrices.

Al ver a detalle las adjudicaciones a favor de Garaje Total Automotriz se observa que los pagos de la Municipalidad se justifican en varias reparaciones a un mismo vehículo. Por ejemplo, la alcaldía registra que el picop Toyota Hilux modelo 2018, con placa O-303BBV ha sido reparado nueve veces entre diciembre de 2019 y marzo de este año. Por reparaciones al vehículo al taller se le han pagado Q49 mil 645.

Entre las facturas que ha extendido el taller por reparaciones, se encuentran dos con fecha 23 de diciembre de 2019. Una por Q17 mil 885 y una más por Q5 mil 610.

Otro picop al que se le han hecho varias reparaciones en el taller de Claro Mendoza es el de placas P-263DYP (también Toyota Hilux 2018), el cual según los documentos disponibles en Guatecompras entre octubre y diciembre de 2020 ingresó seis veces al taller. Por los 13 servicios a este vehículo, entre 2019 y este año, la municipalidad ha pagado Q19 mil 380.

En algunos eventos que publica la Municipalidad de Villa Canales en el portal Guatecompras, como el NPG E465626327 no se puede visualizar cuál fue el vehículo reparado y tampoco se puede conocer el detalle de los trabajos realizados por los que se pagaron Q10 mil 370.

“Se contratan a varios”

El alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, indicó que el taller en el que figura como propietario Claro Mendoza Chava no es el único que contrata la comuna para reparar vehículos y que para dichos trabajos se contratan a varios proveedores. Marroquín indicó que no tiene ninguna relación con Mendoza y que el hecho de que el negocio funcione en la anterior sede de la clínica municipal se debe a que la casa era arrendada a una “sociedad anónima”, de la cual no recuerda el nombre.