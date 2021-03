Salubristas mantienen bloqueada la ruta en jurisdicción de Zacapa

Salubristas en Zacapa mantienen un bloqueo en es kilómetro 147 CA-10 debido a que exigen el cumplimiento del pacto colectivo entre otras peticiones para la ministra de Salud, Amelia Flores.

Según lo informado por el sindicato de ese lugar, realizan la manifestación porque no la cartera de salud no ha atendido a sus peticiones. Indicaron que mantendrán el bloqueo hasta tener una respuesta del ministerio.

Se observan largas filas de vehículos. Las personas también han sido afectadas por el bloqueo por lo que tienen que caminar para poder conseguir un medio de transporte.

Cristian Orellana, uno de los automovilistas afectados, resaltó que este bloqueo no fue anunciado y que no ha podido llegar a tiempo a una entrevista de trabajo por lo que, insta a los salubristas a no realizar estas acciones ya que los guatemaltecos no merecen pagar por algo que debería tratarse con el Ministerio de Salud.

Rosa Sánchez, otra vecina afectada dijo que esperan que lleguen a un acuerdo pronto y liberen el paso.

*Con información de corresponsal.