Alcalde de San Juan Sacatepéquez se retracta y se arrepiente de usar la palabra “hackear”

El alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer Agustín publicó en la cuenta oficial de la municipalidad un video en el que se “disculpa” por utilizar la palabra “hackeo” y menciona que solamente le compartieron audios e imágenes de las conversaciones por un chat de WhatsApp.

“No era la intención de usar la palabra “hacker”, lamento haberla utilizado. No tenemos aparatos electrónicos, no sé qué es lo que se necesita para hacerlo y es una palabra que no debía utilizar”.

Días antes, Pellecer dijo en una entrevista con el medio Más TV Canal 16 que han interceptado comunicaciones de pobladores. “La anarquía para muchos es un buen negocio, pero saben 117 personas en un grupo, los tenemos hackeados, sabemos lo que hablan sabemos lo que dicen. Tenemos los audios de lo que han dicho” declaró el jefe edil.

El chat que refiere el alcalde es sobre Villas de Quetzal, por conflictos por los servicios públicos como electricidad y agua. Añadió que la municipalidad ha tratado de conversar con los vecinos para tener acceso a los los pozos de agua, pero no les han permitido ingresar al lugar.