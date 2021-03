La viceministra Técnica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Lucrecia Ramírez, reiteró que hubo mucho desorden en el inicio de la vacunación contra el COVID-19. Pero dice que la culpa es de los directores de áreas de salud y de hospitales quienes no respetaron el orden del Plan Nacional de Vacunación. En esta entrevista, Ramírez explica por qué la cartera de Salud ya no se pronuncia sobre las fechas en las que se recibirán más vacunas y de cómo las farmacéuticas “llamaron al orden” al gobierno de Alejandro Giammattei.

El 24 de febrero se anunciaron acuerdos con cuatro farmacéuticas y se dieron fechas de llegada de las vacunas, ¿qué pasó con esas negociaciones?

– Fíjese que, lamentablemente, después de que se dio esa información fuimos llamados al orden por las farmacéuticas. Se nos hizo ver que el convenio de confidencialidad inicia desde el momento que hacemos contacto con esas empresas y el hecho de que sigamos dando información al respecto, pone en riesgo la negociación. Por lo tanto, agradecerían (las farmacéuticas) que no demos más información. Cumpliendo con los artículos no podemos ampliar más, nadie del Ministerio de Salud.

(Hace un mes, la ministra de Salud Amelia Flores y sus viceministros anunciaron la llegada al país de 4 millones de dosis de vacunas Sputnik V, 7 millones de la farmacéutica Pfizer y 900 mil de la marca Jhonson & Jhonson. Flores aseguró que las vacunas llegarían entre la segunda semana de marzo y durante abril. El anuncio se produjo en medio de las presiones por la denuncia de Flores contra el viceministro de Cultura, Ronaldo Estrada, por la compra de supuestas pruebas falsas de COVID-19).

¿Se dañó la negociación por haberla hecho pública?

– Se puso en riesgo. Y lo manifestaron ellos, que si seguíamos publicando algo referente a esas conversaciones, poníamos en riesgo el avance de las negociaciones.

¿Pero siguen las negociaciones?

– Le diría que seguimos avanzado. Pero no le puedo decir ni cuánto ni dónde, ni en qué momento ni con quién.

¿Que no haya venido la Sputnik en la segunda semana de marzo como se aseguró, es consecuencia de haberlo dicho antes?

– No sabemos…

¿Cómo se comunicaron para decirles que dejaran de hablar?

Nos llamaron. A la señora Ministra le llamaron inmediatamente y le pidieron un Zoom. Esa tarde nos llovió duro porque a mí otra empresa me escribió en un correo lo mismo. Entonces, tuve que responder y disculparme y decir que no va a volver a pasar, que no vamos a volver a hablar del tema hasta que se concreten las negociaciones, que lamentamos y que esperamos que eso continúe el curso.

Pensamos que la confidencialidad era referente a la fabricación y al precio de la vacuna. No sabíamos que la confidencialidad empezaba desde el nombre de la vacuna en adelante y que cada cosa que quisiéramos comunicar, tendríamos primero que consultarles a ellos (los proveedores) para publicar. De esa cuenta, vieron un comunicado de Sputnik; ellos lo elaboraron y nos lo trasladaron para que lo revisáramos, solo eso se nos permitió publicar.

¿Qué se sabe de la donación de Sputnik?

– Está en marcha. Sabemos que el donante viaja a fin de mes a Moscú para hacer la compra y poderla enviar en los primeros días de abril.

¿Con el mecanismo COVAX pasó lo mismo que con las farmacéuticas?

– Sí. Nosotros nos hemos visto muy presionadas y ajusticiadas, pareciera que le hemos estado mintiendo a la población con estar poniendo fechas y fechas. Pero tenemos todos los documentos que se pueden hacer públicos donde nos mandaban los correos informando para tal fecha van a recibir una dotación de tanto.

Nosotros felices salíamos y lo comunicábamos; de ahí llegaba la fecha y yo empezaba a presionar y me respondían ya va a llegar y nunca llegaba. Nos pasó tres veces y nos pronunciamos exigiendo que se diera cumplimiento a este compromiso porque no era justo que nos tuvieran de esa forma. Hasta entonces nos enviaron este cargamento que vino.

¿Ahora cómo está la relación?

– Estamos insistiendo casi a diario que nos manden un calendario de distribución de aquí a fin de año y no nos lo mandan. Tengo entendido que COVAX se ha visto perjudicado por la disponibilidad de la vacuna en este caso por AstraZeneca que no se ha dado abasto o ha incumplido el convenio que hizo con COVAX, luego esto se viene en cadena. Seguimos a la espera del calendario. La notificación del próximo lote a venir lo aprobamos para recibirlo y cuando ellos verifiquen nos darán la fecha de envío.

¿Quién es el responsable del desorden en la vacunación, si antes de iniciarla se dijo que se había seleccionado al personal de “primerísima línea”?

– Las instrucciones que yo emití fueron que siguieran los lineamientos que están escritos en el Plan de Vacunación. Ese plan está fundamentado en que, si en algún momento hay disponibilidad de vacuna se podrá ir avanzando de forma escalonada para cubrir toda la población meta, pero en forma ordenada y priorizando de acuerdo a los factores de riesgo que tienen cada una de las personas que van a ser vacunadas. Efectivamente, se dio un desorden y esto motivó esa ansiedad de tener acceso a la vacuna lo antes posible, lo cual se le salió de las manos a los directores de hospitales y de áreas de salud porque los lineamientos fueron claros.

Si se les salió de las manos a los directores, a ustedes también.

– Al Ministerio, en determinado momento, por supuesto que viene a repercutir. Seguimos instruyendo y verificando que las cosas sigan un rumbo. Inicialmente, por supuesto se salió de las manos a este personal de salud. Sin embargo, hemos ido corrigiendo y encausando para que se vuelva a cumplir con esos lineamientos.

En algún momento se descontroló porque los directores consideraban que todo el personal de Salud realmente merecía la vacuna. Si en algún momento a ellos les sobraba alguna dosis, fueron administrándola al personal que continuaba en el orden que se había dado. Al darnos cuenta, nosotros actuamos y dimos los lineamientos.

¿Por qué no se hizo nada el segundo día de vacunación cuando en el Hospital Roosevelt se empezó a vacunar a agentes de seguridad?

– Eso a mí no me corresponde, sino al Viceministerio de Hospitales. La instrucción que yo di fue (vacunar) personal de primerísima línea. Incluso participé en una reunión donde yo les di la instrucción que tenían que priorizar al personal que estaba en primera línea en atención de COVID-19.

Ellos me decían para nosotros todo el personal es de primera línea y tenemos la obligación de proteger a nuestro personal. Les dije que tenían razón. Es su personal que les ha ayudado a sostener la pandemia, pero la vacuna no es suficiente para cubrir a todos.

La definición estricta de personal de primera línea es el personal que ha estado con el traje y el equipo de protección puesto; que ha estado trabajando directamente en un intensivo o servicio que se dedica exclusivamente a tratar COVID.

Pero no actuaron a tiempo, ustedes actuaron después de que todo se volvió mediático…

(Antes de responder, Ramírez da una extensa explicación sobre la burocracia en el MSPAS. Dice cómo trabaja el Viceministerio de Hospitales y el de Atención Primaria que dirigen Francisco Coma y Edwin Montúfar, respectivamente. El Sistema Integral de Atención en Salud, SIAS, monitorea las áreas de salud. La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, USME, revisa las normativas, y el Viceministerio de Hospitales también realiza verificaciones).

Yo elaboro un informe mensual para informar cómo se ha ido implementando el plan. Si en el Viceministerio de Hospitales se dieron cuenta de la administración de esta vacuna dos o tres días después, de eso yo no estoy enterada. Ellos me dirán se hizo esto.

Si hablaron de que tenían un cálculo de las vacunas, ¿por qué enviaron más dosis al Roosevelt y al San Juan de Dios?

– Ese es otro asunto de un área de salud específica que tampoco está dentro de las instrucciones que se dieron. Estas se dan desde acá hacia el Programa Nacional de Inmunizaciones o Centro Nacional de Biológicos para que de acuerdo al número de personas ingresadas previamente, el área de salud requiera y se le entregue vacunas para que el área de Salud las administre a los usuarios que les corresponde. Si el área de salud le dio vacuna a un hospital, eso tampoco estaba dentro de los lineamientos.

¿Hubo alguna sanción?

– La Ministra le solicitó al doctor Eliú Mazariegos (director del SIAS) que le entregue la copia del proceso administrativo que le inició al jefe del Área Guatemala Central, Augusto Contreras.

¿Cuántas vacunas se enviaron al Centro Médico Militar y quién las envió?

– No tengo ese dato porque también lo manejó la Guatemala Central.

¿Usted o algún o funcionario ya se vacunó?

– No, ninguno.

¿Cuándo se va a vacunar?

– Cuando me toque…

(La Viceministra Técnica asegura que no tienen claro cuándo se van a vacunar la Ministra de Salud y viceministros. Asegura que si la ministra Flores les da la instrucción de que se deben vacunar cuando lo haga la subfase 1-F, que podría ser la próxima semana, lo harán).

Indignación por vacunación de alcalde de Villa Canales

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y funcionarios de Villa Canales han manifestado su rechazo por la vacunación contra el COVID-19 del jefe edil de ese municipio, Julio Marroquín.

Los congresistas de la UNE manifestaron que el alcalde se “pasó de listo” e hizo una “picardía”, al vacunarse contra el coronavirus cuando en este momento él no entra en el rango de la fase de vacunación que está desarrollando la cartera de Salud. Además indicaron que Marroquín sería expulsado del partido.

Sin claridad para la segunda fase

El MSPAS ofreció que el 31 de marzo concluirá con la vacunación de 135 mil personas, cifra estimada para la primera fase del Plan de Vacunación Contra COVID-19. Después de eso, se prevé iniciar la segunda etapa que iniciará con la inmunización de personas mayores de 70 años, pero no está claro cómo se seleccionará a quién vacunar primero. “Lamentablemente no le puedo preguntar a usted, si tuviera 70 años, mire, ¿usted es familiar de un diputado? porque eso ya no tiene ningún contexto. El contexto es que las personas que más se están muriendo son las mayores de 50 años, indistintamente de raza, sexo, ocupación o relación con cualquier político”, dice Ramírez.