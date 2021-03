La del script

Chichén Itzá era la última locación de filmaciones de Serpiente Emplumada.

Ya teníamos un par de meses de no parar, entre traslados de ciudades y filmaciones.

Decidí llevarme al crew a un merecido descanso, tampoco crean que éramos un ejército, éramos 4 chavos nomás, la mayor cantidad de personas que tuvimos durante las filmaciones fue en la Sierra de Las Minas, que ahí si éramos como 9.

Bueno… llegamos a Tulum al tan esperado descanso y esa noche entró la cola de una tormenta tropical y nos cayeron aguaceros durante los 5 días de relax.

Al día siguiente fui al restaurante frente a la playa, era un rancho, bajé por un cafecito y como López necesita como 4 pa despertar, ya iba por el tercero, cuando de repente se esfumó el chico que estaba atendiendo y había dejado el disco de “donde jugarán los niños” de Maná y al rato caí en cuenta que lo dejó en loop.

Ahí sentado viendo la lluvia caer, pensé que sería buenísimo si estos cuates me dejaban usar su rola para el documental. Obvio al día siguiente ya ni me acordaba de ese pensamiento. Domingo estábamos en el aeropuerto de Cancún, y yo ahí sentado en la banqueta fumándome un chancuaco, de pronto, se estaciona una van, se baja una mujer con unos niños y veo al conductor, nada más ni nada me nos que Fher de maná, no me dio chance a reaccionar, se montó en la van y se fue.

Bueno ya era muchas coincidencias, al llegar a CDMX y reunirme con Enrique Beltranena, le comenté sobre este feeling que tenía, me contesta: Y ora querés a Maná para el documental también?, toma su teléfono, yo pensé que iba a llamara Fher, pero no, me muestra una foto, del artículo principal de la revista de Volaris…Maná!!!!

Bueno esta historia se la escribimos y enviamos a Fher y no tardaron en contestar que en que nos podían colaborar. Y así paró Fher de Maná y su fundación Selva Negra como una de las grandes voces en nuestro afán de crear conciencia sobre todo el daño que el humano le esta haciendo a los bosques de Mesoamérica.

Entonces ya montado en el macho, Fher me empieza a solicitar el script del documental…obvio, no tenía script, me hice el loco un par de veces, hasta el primer día que nos reunimos y le conté a Fher que el script estaba en mi cabeza, corazón y alma…

aiii guey que chingón, me contestó! A pesar de su fama, Fher no es de aquellos famosos que se inflan y creen la divina garza, mucho tiene que ver por su conección con la Madre Naturaleza.

Escucha parte del mensaje de Fher de Maná en Serpiente Emplumada