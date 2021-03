Crece indignación por vacunación del alcalde de Villa Canales

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y funcionarios de Villa Canales, han manifestado su rechazo por la vacunación contra el COVID-19 del jefe edil de esa localidad, Julio Marroquín.

Los congresistas de la UNE manifestaron que el alcalde se “pasó de listo” e hizo una “picardía”, al vacunarse contra el coronavirus cuando en este momento él no entra en el rango de la fase de vacunación que está desarrollando la cartera de Salud.

“Pero esta picardía del alcalde se pudo realizar porque el director de Salud lo permitió. Él es el señor Carlos Guerra Velásquez, que es hermano del diputado Víctor Guerra”, aseveró el parlamentario Orlando Blanco.

Por su parte, la PDH calificó de reprochable el hecho y pidió una investigación. En tanto Venuz de León Barrios, quien es concejal en la municipalidad de Villa Canales, manifestó que rechazó vacunarse.

Ella indicó que el 10 de marzo pasado se les presentó una hoja en la que los miembros de la comuna debían anotar si querían o no vacunarse, no obstante, ella indicó que de forma verbal expresó que no quería hacerlo.

“Estoy consciente de que nosotros no somos personal que está en primera línea y que hay persona que necesitan urgentemente esta vacuna. Hoy como muchos guatemaltecos, me encuentro indignada”, expuso la funcionaria.