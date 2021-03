Reconocen a dos guatemaltecas con síndrome de down

Foto: Edgar Pocón/ elPeriódico

La fundación Pro Educación y Empleo reconoció este jueves la destacada participación de la atleta Diana Mendizabal del Cid y la estudiante destacada, Katia Jacoponi Escobar, ambas con síndrome de down.

Esta actividad se realizó en el marco del día internacional de síndrome de down que se conmemora el próximo 21 de marzo.

Mendizabal del Cid desde los dos años asiste a un centro educativo regular. Desde los seis, practica ballet. Hace cuatro años integró el equipo de olimpiadas especiales de gimnasia donde ganó dos medallas de oro en Panamá. Recientemente ganó dos medallas en una copa nacional. Actualmente cursa primero básico y estudia en un colegio regular.

“Soy chica down, tengo 26 años, cuando era pequeña, fui abanderada dos veces, me aceptaron en un colegio regular, me gradué de bachillerato en Ciencias y Letras en el colegio Educare” detalló Jacoponi Escobar una de las mujeres reconocidas.

Lisbeth Quejada directora de la fundación detalló que desde 2011 fue designado esta fecha para conmemorar el día internacional del síndrome de down . “La finalidad de esta fecha es hacer conciencia en la población mundial sobre el potencial que puedan tener y que pueden llegar a desarrollar las personas con síndrome de down” detalló.

Proyecto de inclusión laboral

La Fundación presentará pronto un proyecto de inclusión laboral, que se trata de una academia para baristas inclusiva.

“Esperamos lanzar pronto esta convocatoria para todo el país, que fomente la cultura guatemalteca y que trascienda fronteras teniendo baristas con síndrome de down o cualquier otra discapacidad intelectual dentro de su recurso humano” finalizó Quejada.