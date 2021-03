APG denuncia agresión en contra de comunicadora de Quiché y exige investigación

La Asociación de Periodistas (APG) condenó la agresión física, amenazas y acoso judicial en contra de la comunicadora de Radio Xolabaj e integrante de Prensa Comunitaria en Joyabaj, Quiché, María Rosario Tum.

Tum ha recibido amenazas por Patricio Reyes, quien hace cuatro años fue denunciado por violación sexual en contra de una menor de edad.

De acuerdo a la APG el jueves 4 de marzo, la reportera trató de entrevistar a Reyes pero él la jaló del cabello y la blusa, para luego agredirla con un golpe en el rostro y dos puntapiés en el vientre.

La comunicadora relató que al ataque se sumaron la pareja de Reyes y una familiar, además la amenazó que de seguir con la investigación la denunciaría por violación y el acoso que mantenía a la víctima.

María Rosario Tum colocó una denuncia, sin embargo, la Fiscalía Municipal de Joyabaj minimizó el ataque en su contra, aduciendo que ese acto no constituía un delito sino únicamente una “falta”. Pese a que han transcurrido dos semanas del incidente, no se tramitaron medidas de seguridad a favor de la periodista y no se ordenó que se efectuara un análisis por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La APG exigió al Ministerio Público (MP) que la denuncia interpuesta por Tum sea trasladada inmediatamente a la Agencia de Quetzaltenango de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, para que se realice una investigación y diligencias necesarias en el caso.