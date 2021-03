La del sueño

Hacer cine o documentales en nuestra región, es sumamente complicado. Aplaudo a todos los colegas que están en la lucha por llevar el cine de Guatemala a que lo vean en otros países.

Lo mío inició con la inquietud de hacer un documento fílmico sobre el quetzal, no es lo mismo verlos en foto, que en todo su esplendoroso movimiento y sonido ambiental del bosque nuboso, es abrumadora la experiencia. En aquellos inicios ya había publicado mi libro: El Quetzal Ave Indiana y se me metió en la cabeza que lo que le tenía que seguir era hacer un pequeño documental de 30 minutos.

De pronto toda la buena voluntad, magníficas ideas y “el sueño”, se vieron trunchados por la falta de interés en general de promover la conciencia ambiental y lo básico para hacer cualquier proyecto: la plata.

Yo seguía con mi sueño y un día se me ocurrió escribirle a Enrique Beltranena, CEO de Volaris y contarle sobre mi documental de 30 minutos del quetzal y solicitarle 3 boletos para ir a Tuxtla Gutiérrez en donde en su zoológico, habían logrado reproducir quetzales en cautiverio. Me dio los pasajes sin preguntar mucho.

Un año después, en un Viernes Santo, yo estaba en la alfombra de la familia Montiel en la Calle Ancha, (foto superior) como ha sido costumbre (cuando había procesiones) y de pronto escucho una voz que me dice, “entonces guey, que pasó con el quetzal?”. Me volteo y era nada más y nada menos que Enrique y su esposa. YO: mano te agradezco miles los pasajes, nunca los usé, ya que no consigo quién me apoye económicamente con el proyecto. Enrique me dice: yo te voy a ayudar y al día siguiente nos juntamos a un cafecito y champurradas y como caído del cielo me confirma su interés de apoyar el documental.

En menos de tres semanas ya íbamos rumbo a La Sierra de las Minas a filmar la temporada de anidamiento de los quetzales, estaríamos dos meses en un campamento, filmando a diario y de sol a sol.

Ni Enrique, ni yo teníamos idea en que nos estábamos metiendo, yo nunca había hecho un largometraje documental y Enrique nunca había apoyado un proyecto así. Pero entre nosotros se creó una energía muy especial, una buena vibra como dicen los patojos, tuvimos esa visión de contar la historia de la agonía de nuestros bosques nubosos y su habitante especial, el quetzal. Sin visionarios como enrique, proyectos como este se quedan en sueños y engavetados. Gracias por creer en mí men!

En La Sierra de las Minas en esos dos meses un constante pensamiento me perseguía y era todo el simbolismo e importancia del quetzal para los pueblos Mesoamericanos, era parte de su deidad más importante, y ahí en ese bosque nuboso, nació la idea de ya no hacer el docu de 30 min, sino un largometraje documental. La Serpiente Emplumada.

Fotos inferiores. Izq. Durante la filmación de Serpiente Emplumada en el aeropuerto Benito Juárez en la CDMX. Derecha. Inauguración de la exposición Serpiente Emplumada en Las Rejas de Chapultepec, CDMX.

Sobrivivirá el quetzal debido a la pérdida de su hábitat?

A travez de los siglos el quetzal ha sobrevivido, desde su simbolizmo mitológico en los panteones Maya y Mexica, a la frágil especie que hoy habita en los bosques nubosos de Mesoamérica y Centroamérica.

Hoy en día el humano pone en riesgo su hábitat disturbando sus corredores ecológicos, arrinconándo al quetzal que ha sido testigo de otras especies que han desaparecido de estos bosques.

En SERPIENTE EMPLUMADA, arqueólogos, historiadores, músicos y biólogos internacionales comparten con el espectador su punto de vista y conocimiento sobre el misticismo y el significado sagrado de la Deidad más importante de las culturas Maya y Mexica.

El conocimiento compartido en SERPIENTE EMPLUMADA nos permite a nosotros y a las generaciones futuras comprender el gran valor de preservar los bosques nubosos para el ser humano.

Ahora puedes ver Serpiente Emplumada en línea. (disponible solo en Guatemala)