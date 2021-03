Hijo de magistrado y excandidato de Todos auxilió a “Tres Kiebres”

Nery Medina Ricco, hijo de Nery Medina Méndez –magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)–, auxilió en 2019 al alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, alias Tres Kiebres, para plantear una acción de amparo ante la Sala Mixta de Chiquimula.

Medina Ricco aseguró que fue abogado de Javier Javier en 2019, pero que actualmente ya no trabaja para el jefe edil de Ipala. “Me contrataron en su momento, tengo derecho constitucional al trabajo e hice un juramento cuando me gradué; ¿Qué, porque el señor es alcalde yo no lo puedo defender?”, cuestionó el hijo del magistrado de la CSJ.

Según el portal electrónico Guatecompras, un año después de defender a Javier Javier, Medina Ricco fue contratado para prestar servicios profesionales en la comuna de Ipala.

En tanto, el alcalde de Ipala indicó que conoce a Medina Ricco porque lo ha saludado en algún desfile hípico, y cuando fue cuestionado sobre la relación entre ambos, porque el hijo del magistrado trabaja en la capital, Javier Javier aseguró que “él conoce a más gente de oriente que yo; es una persona muy amiga, es de por allá”.

Medina Ricco fue proclamado como candidato a diputado por el Partido Todos, pocos días después de que Medina Méndez rechazara el antejuicio que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteó en contra de Felipe Alejos, exsecretario de la misma agrupación política.

Asiste a reuniones de la PNC

Medina Ricco continúa su carrera en la administración pública. El hijo del magistrado de la CSJ firmó en febrero pasado un contrato por servicios profesionales por Q165 mil para este año; como parte sus funciones, Medina Ricco acompaña al viceministro Óscar Conde a las reuniones con funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con los informes mensuales disponibles en Guatecompras.

Además, el excandidato a diputado revisó en febrero tres acuerdos ministeriales, acompañó y orientó a Conde a reuniones oficiales en el Congreso de la República,y participó de cuatro reuniones con funcionarios de la Dirección General de la PNC para tratar temas sobre el funcionamiento del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Medina Ricco fue abogado de Javier Javier, pero asegura que ya no trabaja para el jefe edil de Ipala.

“Tres Kiebres” señalado de asesinato

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad planteó, el 11 de marzo, una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Ipala para investigarlo por su vinculación a una estructura de narcotráfico responsable de un triple asesinato. En ese caso, Javier Javier es señalado de asociación ilícita, asesinato y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

*Con información de Evelyn Boche