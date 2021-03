“El dueño de la finca es mi primo”

Según el MP, usted es dueño de la finca Los Potrillos, donde se almacenan drogas. ¿Cuéntenos sobre la finca?

– Eso es mentira.

Pero la finca sí existe…

– Yo no soy el dueño, el dueño es mi primo Carlos Guerra. Yo soy de apellido Guerra, pero a mi papá le robaron el apellido, por eso me quedó Javier Javier. Le voy a decir cómo está la cosa… la Municipalidad está haciendo unos trabajos en el camino que va para El Amatillo y la finca está por ahí. Estamos recuperando un terreno que la gente había ocupado por años para ampliar la brecha a dos carriles, porque solo pasa un carro. Él (su primo Carlos) tenía parte de su finca en la línea férrea y se le dijo que retrocediera el espacio, son como 30 metros, y accedió porque es terreno del Estado. Una vez él hizo un comentario de que ahí íbamos a hacer una lotificación, como yo estaba haciendo la brecha, que iban a hacer pisto y que iba a trabajar… una broma, va usté…

¿Usted sí tiene lotificaciones?

– Cabal, pero en ningún momento estoy haciendo un trabajo en la finca de él, sino en la carretera. Entonces viene el MP y liga una cosa con la otra.

(El Alcalde, al volante, muestra por videollamada un sitio baldío con una barricada de piedras, donde supuestamente está la finca Los Potrillos).

Mire, ahí está el cerco donde hay que recuperar ese espacio de la finca de Carlitos, pero no es que se están haciendo trabajos en la finca de él.

¿Adónde va esa carretera?

¡A ninguna parte!, jaja (bromea. Hace énfasis en que conduce). Hacia El Amatillo, un centro de comercio grandísimo que tenemos, porque está la mayoría de agricultura, los tomateros.

(Mientras Javier avanza en su carro, se observa la carretera)

¿Es una gran recta…?

– No, no es tan así… (El camino se estrecha entre matorrales). La vía no tendrá asfalto ni pavimento, sino es un camino vecinal que no costará un solo centavo a la Municipalidad.

¿Cómo así?

– Cuando empecé como Alcalde dejé de ser constructor, decidí donar el equipo para que trabaje para la Municipalidad y que ellos den el diésel y el combustible (sic).

¿Qué se cultiva en Los Potrillos o es para ganado?

– Yo adentro no le podría decir. Solo por la orilla he pasado.

¿Es grande?

– Nombre, son como 700 metros.

En otra entrevista, hace años, usted dijo ser “amigo de los gringos” y mostraba fotos de sus viajes a Estados Unidos. La denuncia es de Estados Unidos…

– Pero mire, esto empezó para Carlos no para mí. A mí me da risa todo esto porque yo de narcotráfico no tengo nada de qué avergonzarme y por eso me defiendo. Como quieren vender una noticia, tiene que ser mía…

Porque es Alcalde y el MP lo está relacionando con un caso.

– La persecución que vino fue contra Carlos y sus trabajadores. Supuestamente tienen pruebas. Yo fui conocido de Delio, le tenía aprecio, pero no sé qué problemas tendrían ellos en sus situaciones de la vida. Con la investigación se van a dar cuenta quiénes fueron los que lo mataron.

¿Cómo lo conoció?

– A él le gustaba andar en la feria en los desfiles hípicos, a mí me gusta desfilar y ahí lo conocí… (hace una pausa). No creo que haya sido malo conocerlo ni que al haber platicado algo con él me involucre en algo delictivo. Lo mismo que platicar con Carlitos, que así le decimos, me involucre en un acto delictivo. Él tendrá que responder por la acusación y defenderse o ser castigado. Yo tendré que presentar mis pruebas de descargo y terminar de desenredar algo que el MP está enredando.

¿Cuál es su relación con Carlos Guerra?

– Como con los demás del pueblo, uno los encuentra y los saluda.

¿No mete las manos al fuego por él?

– Ni por mis hijos porque no sé qué andan haciendo. Solo por mí, porque sé en qué casos me tengo que quedar callado porque sí la cagué y donde puedo decir vuelen verga porque yo no hice nada.

¿Su primo Carlos no trabajaba en su constructora?

– No, en ningún momento, él es otro pedo, no sé qué anda haciendo.

¿No se reúnen ni lo visita?

– Soy una persona bastante ocupada, no tengo tiempo para andar en visitas.

Hay fotos donde está practicando motocross con los de la banda…

– Ah, pero eso es un deporte, no es una comunicación directa.

¿Está pensando en integrarse a algún partido político?

– Yo soy un poco loco, controvertido, pero la gente me quiere. Quizá tienen miedo de que pueda sacar una presidencia o alborotar a la gente.

Se dice que nadie se anima a hacerle competencia por la Alcaldía de Ipala. ¿Es cierto?

– Pues quizá no se animan porque no van a hacer la misma obra que nosotros. Ninguna Alcaldía del país, y usted puede buscarlo, construye el metro de pavimento tan barato como nosotros. ¿Por qué? Porque yo dono mi equipo y la Municipalidad solo pone para el combustible y los materiales.

¿Y la Contraloría no ha reparado en eso?

– Están felices, dicen que así debieran ser todos porque es un beneficio para el pueblo.

La Constructora 3K de Javier era proveedora de la Municipalidad de Ipala. ¿No tiene clientes privados?

– Decidí mejor no meterme en problemas y no trabajar mi equipo hasta que ya no sea Alcalde, para que no vengan situaciones legales a perturbar.

El caso

El MP presentó una solicitud de antejuicio contra Esduin Javier Javier, para investigarlo por asesinato y narcotráfico.

Carlos Guerra Guerra está prófugo y es el presunto líder de la estructura Los Ipala, según el MP. Tiene una empresa de transporte. El Alcalde confirma que es su primo.

A la estructura se le sindica por tres asesinatos, ejecutados en enero de 2020 después de la pelea entre Tres Kiebres y Neto Bran. Una de las víctimas fue Delio Sandoval España, quien en 2013 fue detenido por tráfico de heroína.