AMSA, la institución fantasma

En los últimos años la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) se ha convertido en un botín político para quienes llegan al poder. La actual administración no es la excepción, pues en menos de un año han pasado ya tres directores, la última persona en dirigir la entidad fue destituida hace dos semanas y no se ha nombrado a otro funcionario en el puesto.

Pese a que la dependencia pertenece a la Vicepresidencia de la República, esta es coordinada desde afuera por personas que apoyaron en la campaña al presidente Alejandro Giammattei (Guillermo Sosa y Rubén Mejía). Los problemas comenzaron el año pasado cuando ingresó Jian Carlos Samayoa García, puesto por el grupo de Sosa y Mejía, dos exfuncionarios que han trabajado juntos desde la época del desaparecido Partido Patriota (PP).

La primera decisión fue destituir a Edi Gerardo Barrientos Véliz, quien no se adecuó al equipo y la institución se quedó sin un coordinador. Barrientos Véliz fue juramentado en agosto y se retiró de AMSA a inicios de diciembre pues no quiso firmar contratos.

El pasado 8 de enero llegó Jacqueline Ziomara Morales, a ocupar el cargo por recomendación de Samayoa. Una de sus decisiones fue cancelar varios contratos, entre ellos el de Jian Carlos Samayoa, quien ocupaba el cargo de Servicios Técnicos para apoyo en la Unidad de Recursos Humanos, con un salario mensual de Q14 mil. La decisión de la recién nombrada directora le costó el puesto, pues a los tres días siguientes fue destituida.

Morales ocupó en 2020 el puesto de directora de Fortalecimiento Municipal en el Instituto de Fomento Municipal (Infom), que dirige el politólogo José David Tale, lugar en donde también laboró Samayoa, quien tiene pensum cerrado en Ciencias Políticas.

Sin personal y sin monitoreo

“La institución se ha vuelto un botín político de las autoridades de turno y en los últimos meses no cuenta con personal técnico”, refirió el diputado de la bancada Semilla Román Wilfredo Castellanos. Trabajadores de AMSA, que omitieron su nombre, confirmaron que existe inestabilidad dentro de la institución.

AMSA tiene un proyecto para el análisis de aguas potables y residuales de las municipalidades que integran la Mancomunidad del Sur (Amatitlán, Guatemala, Mixco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva). El control que supuestamente realiza AMSA y que está paralizado en los últimos dos meses es monitorear 319 pozos de agua para consumo y 30 plantas de tratamiento de aguas residuales.

La institución también supervisa las descargas de desechos sólidos de las empresas que rodean la mancomunidad. “No se han hecho muestras ni se ha realizado el monitoreo con las empresas para determinar si cumplen con el manejo de plantas de tratamiento”, indicaron los entrevistados.

Un botín

AMSA pasó de manejar un presupuesto de Q75 millones a una asignación anual de Q29 millones. El último gran escándalo de la institución fue cuando la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, quiso obtener de manera ilegal la concesión del proyecto del supuesto saneamiento del lago de Amatitlán, por un monto de Q137 millones.

Por este caso conocido como “Agua mágica”, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión junto con otras nueve personas por integrar una estructura criminal.

El vertedero de Amsa

El mes pasado se dio un incendio en el basurero de AMSA, el cual está a cargo de dicha institución. La entonces directora, Jacqueline Ziomara Morales, indicó que esto fue provocado pues en el lugar no existen clasificaciones y eso ha incrementado los volúmenes de basura en el lugar.

Agregó en una citación con diputados de la bancada Semilla, que las anteriores autoridades no contrataron personal y no se prorrogó el contrato con empresas que prestan el servicio de maquinaria para mover los residuos. Según personal de AMSA, parte de la responsabilidad del incendio la tuvo la entidad pues debido a la falta de directores y de no poder ejecutar presupuesto no pudieron contratar maquinaria para apagar el incendio.

El pasado 17 de febrero, el presidente Alejandro Giammattei ordenó el cierre del vertedero, acción que según Morales, podría darse en un periodo de dos años.