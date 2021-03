En aquel tiempo nadie conocía a este personaje como “Tekun Uman” (Gran Abuelo Tekun), ya que este es un nombre que se le dio posteriormente. En sus tiempos era conocido como el “Ahau Galel” que traducido significa “El nieto del Rey” y en aquella batalla entre kʼicheʼ y conquistadores Tekun Umam vestía un tocado bellamente adornado con plumas de quetzal. Esto lo describe el conquistador Pedro de Alvarado en sus crónicas de conquista y ésta fue la base para que posteriormente se le adjudicara el nombre de Quetzaltenango a la ciudad que fundaron los españoles en las cercanías al lugar de la batalla, como lo menciona el conquistador en sus cartas.

La historia sobre la batalla del príncipe quiché contra la invasión española sufrió de una mitificación, la leyenda sobre el héroe quiché cuenta que éste luego de resistir ferozmente a las tropas del conquistador español Alvarado en Xelajú (actual Quetzaltenango) se encontró cara a cara en batalla con el mismísimo Pedro de Alvarado. Tecún Umán clavó su lanza en el pecho del caballo de Alvarado. El jinete, después de levantarse mató con su espada de acero al cacique clavándosela en el corazón. La leyenda cuenta que un quetzal se posó en su sangre y de allí viene el rojo en el pecho del ave. El “mito” creció durante 400 años de colonización y fue acogido como símbolo de libertad durante la conspiración para la independencia.

Mi versión es que, así como Moctezuma tenía su zoológico personal, posiblemente los Maya también tenían criaderos de quetzales y otras aves. Si ver quetzales es difícil, quitarles sus plumas largas o supra caudales aún mas. (les recuerdo que las plumas largas no la cola del quetzal, como muchos equivocadamente les dicen). Otra teoría es que se quebraran a los quetzales para conseguirlas, como hicieron los cazadores de plumas de quetzal para hacer la réplica del Penacho de Moctezuma, no creo haya sido el caso, ya que sus plumas eran consideradas sagradas para los pueblos mesoamericanos. Y otra cosa con la que creo nos han dado atol con el dedo desde niños y no lo han explicado en las escuelas como: “un mito”, es eso de que el quetzal tiene el pecho rojo por la sangre de Ahau Galel, para ese entonces ya había penachos de quetzal en la granTenochtitlán y los quetzales ya tenían el pecho rojo. Ideai?

