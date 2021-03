Vídeo: Tres Quiebres niega tener vínculos con estructura de narcotráfico

El jefe edil de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier, conocido como “Tres Quiebres”, negó en un vídeo publicado en redes sociales que él tuviera vínculos con el narcotráfico, luego de que el Ministerio Público (MP) pidiera el levantamiento de su inmunidad.

“La verdad, como les digo, no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Hay gente que quisiera que no sigamos al frente de la municipalidad, para que el desarrollo no siga llegando, porque ellos no pudieron, pero la verdad eso solo Dios lo puede decidir”, dijo el funcionario.

El alcalde subrayó que es una “persona trabajadora” y que “tiene la cara en alto”. Asimismo, mencionó que en el momento que se quiera abrir una investigación en su contra, él mismo renunciaba al antejuicio.

Hoy, la unidad de investigación del MP mencionada, señaló que pidió que se le quite la inmunidad a “Tres Quiebres” por los delitos de asociación ilícita, asesinato y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Según las pesquisas preliminares, el jefe edil de Ipala sostuvo comunicaciones con Carlos Alexander Guerra y Guerra, presunto líder de una estructura criminal que se dedica al sicariato, tránsito internacional y lavado de dinero u otros activos, que provenían del trasiego de drogas.

El fiscal Gerson Alegría explicó que la investigación inició por una denuncia presentada por la Agencia de Inmigración y Aduanas de la Embajada de EE.UU. En ella se describía un caso relacionado con el tráfico de drogas trasportadas de Guatemala hacia Estados Unidos.