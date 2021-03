Juzgado cita a exrector Estuardo Gálvez por irregularidades en licitación

La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) informó este jueves que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente citó a seis funcionarios y exfuncianarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) a pesar que se había pedido orden de aprehensión por irregularidades en un evento de licitación en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC).

Entre las personas citadas está el exrector de la USAC, Estudardo Gálvez señalado de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. El exrector, nombró a las personas de la junta de licitación allegados a él y omitió someter a la consideración del Consejo Superior Universitario (CSU) la aprobación de las bases de licitación. Este es el segundo caso en el que enfrenta a la justicia, ya que fue señalado por el MP en el Caso Comisiones Paralelas 2020.

También fueron citados, Henry Manuel Arriaga Contreras, Rolando Grajeda Tobar, Álvaro Amilcar Folgar Portillo, Manfredo Chavaría Linares ya que según la Fiscalía existen indicios en su contra por el delito de fraude que formaban parte de la junta de licitación y que adjudicaron el proyecto a pesar que no contaba con la aprobación del CSU. “La junta también debió descalificar la oferta de COCISA por imcumplimiento de requisitos fundamentales” cita el MP.

Según el MP, las personas citadas según el MP intervinieron dentro del evento de licitación pública número D.S.G. 002-2013 por el proyecto conocido como “Construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para las escuelas de medicina y odontología del CUNOC” en Quetzaltenango.

La Fiscalía detectó irregularidades en la Operación en Guatecompras NOG 2990768 donde se adjudicó a la Compañía Constructora de Obras Civiles y Sociedad Anónima (COCISA) por Q64 millones 120 mil 730.37 a pesar que la propuesta presentada debió ser rechazada por “errores aritméticos en la oferta entregada, específicamente en la integración de precios en el programa de inversión y ejecución” según detalló el ente investigador en un comunicado.

El MP también citó al gerente de proyectos y representante legal de COCISA Rafael Ángel Díaz Fión por su posible vinculación en el fraude ya que la Compañía alteró sustancialmente su propuesta, mejorándola en relación a la que fue presentada por la otra entidad participante y que fue descalificada.

Adelantaron anticipo

Además, el proyecto se adjudicó a pesar que no contaba con el estudio de impacto ambiental, el contrato que se realizó fue aprobado por funcionario no autorizado, la anticipación del contrato se generó meses antes del contrato ya que la USAC entregó a COCISA Q11 millones 450 mil 190 mil.42 y la empresa no realizó ningún tipo de trabajo.

El proyecto fue suspendido el año 2015 ante la recomendación emitida por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la USAC no recuperó el anticipo.

El MP informó que Mario Alexander Velásquez Pérez, actual secretario general del Tribunal Supremo Electoral (TSE) participó en la junta de licitación de este proyecto por lo que se promoverá el retiro de antejuicio.