“El tema (de la elección de la Corte de Constitucionalidad) no está acabado”

JON PIECHOWSKY, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina

de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Migración

La migración irregular se ha incrementado en los últimos meses. ¿Cuál es la estrategia o qué políticas se implementarán en la nueva administración para frenar el problema?

– El presidente Joe Biden ha expresado su deseo de crear un sistema migratorio, justo, humano y que siga las normas de la ley y una parte de nuestras iniciativas tienen que ver con atacar las principales motivos que hacen que hondureños, guatemaltecos, gente de muchos países se sientan forzados a dejar su país y emprender la ruta de la migración irregular. Estamos trabajando de día y de noche para cooperar con los países y crear mejores situaciones para un futuro mejor y más próspero para los ciudadanos.

¿Qué medidas diferentes a las de la administración de Donald Trump van a impulsar?

– Hemos comenzado a cerrar algunos casos que quedaban abiertos en la zona entre la frontera de Estados Unidos y México, eso es parte del compromiso de crear un nuevo sistema. Obviamente nuestra cooperación con el Gobierno guatemalteco sigue y es muy fuerte. El presidente Biden habló con el presidente Giammattei hace algunos días y abarcaron las iniciativas que los dos países queremos emprender juntos, incluso la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho. Hemos subrayado nuestro interés y nuestro apoyo.

El año pasado el país fue afectado por dos tormentas y por la pandemia de coronavirus. Mientras la violencia se ha incrementado en lo que va de este año. ¿Se ha pensado en Guatemala para otorgar un TPS (estatus de protección temporal) por estas causas? ¿Hablaron los presidentes sobre esto?

– Abarcaron el tema y el impacto de las tormentas, las vidas destrozadas, las comunidades afectadas y ya hemos comenzado a proveer ayuda humanitaria, y seguiremos en esa misma línea. En cuanto a lo que tiene que ver con TPS, yo no tengo nada nuevo. Es importante subrayar que estamos buscando trabajar con todos los sectores, no solo el Gobierno sino con la sociedad civil y el sector privado para establecer mejores condiciones, más prósperas, más seguras, más sanas para que los guatemaltecos puedan sentirse seguros de que el futuro será mejor en su país y en su comunidad.

Ustedes hablan de una nueva estrategia y la duda es, ¿qué pretenden hacer o cómo la van a implementar?

– En cuanto a una estrategia vamos en parte consultando y desarrollándola, porque hará falta el compromiso de los actores en los países, la sociedad civil, el Gobierno y el sector privado. El presidente Biden ha propuesto más de US$4 millardos para iniciativas que pueden contribuir a establecer condiciones más sostenibles, más prósperas en los países de Centroamérica. Pero yendo un poco más, no solo depende de ayuda de Estados Unidos, la voluntad política de los líderes políticos, de la sociedad civil y del sector privado, también es clave. Necesitamos trabajar con aliados que estén dispuestos a luchar contra la corrupción, contra la impunidad y fortalecer el Estado de derecho, es por eso que desde EE. UU., desde la embajada en Guatemala y en Washington, hemos estado prestando atención a lo largo del proceso para elegir e integrar la Corte de Constitucionalidad, porque para nosotros esa institución es clave para fortalecer el Estado de derecho y luchar contra la corrupción.

CC y corrupción

Hoy se terminó de integrar la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de magistrados electos están vinculados a intereses políticos o con ciertos grupos oscuros. Hablan de instituciones fuertes para luchar contra la corrupción, pero el gobierno y los mismos funcionarios las debilitan con estas decisiones…

– Primero, hemos estado diciendo desde hace tiempo que el proceso de elegir a los candidatos debe ser transparente y queremos que los integrantes de la Corte sean idóneos. El tema no está acabado, en cuanto al sentido de que la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del Estado de derecho son tareas que emprendemos cada día, no es algo que se acabe. Por eso vamos a seguir cooperando con todos los actores guatemaltecos que estén dispuestos a luchar de buena fe contra la corrupción y la impunidad, y vamos a seguir en eso.

¿Cómo evalúan lo que sucedió con la integración de la CC? Después de tantas declaraciones de funcionarios estadounidenses y organizaciones civiles pidiendo transparencia en el proceso y, sin embargo, la elección quedó a favor de intereses particulares y políticos, procesos poco transparentes.

– Nosotros seguiremos prestando atención muy de cerca sobre lo que se está desarrollando en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, debido a que esa institución juega un rol clave en Guatemala. Esperaremos en los días que vienen cómo se desarrolla el tema, pero nosotros seguimos prestando atención.

Ustedes se refieren a sanciones como quitar visas o hacer designaciones públicas de funcionarios o personas involucradas en casos de corrupción. En realidad, ¿funcionan estas medidas contra los corruptos, le funciona esto a Estados Unidos?, porque en Guatemala hay escepticismo sobre el efecto que tienen.

– Tenemos toda una serie de herramientas que podemos aplicar para sancionar a individuos involucrados en corrupción, podemos tomar medidas públicas, pero luego tenemos otras medidas que normalmente no se divulgan. Yo no tengo ninguna medida específica, y no voy a especular sobre las medidas que tomaremos en el futuro. Pero sí podemos cancelar visados, podemos aplicar sanciones para actores corruptos y veremos, si encontramos una situación donde estas medidas son aptas, las tomaremos.

Pero, ¿esas medidas han servido o sirven de algo?

– Las medidas públicas que hemos tomado ya están en la prensa, no podría hablar de detalles de otras medidas de índole personal. Claro, al fin y al cabo la lucha contra la corrupción es algo que comprende distintas herramientas y distintas prácticas, que van desde el fortalecimiento de capacidad, entrenamiento y cooperación internacional y luego sanciones. Vamos a seguir trabajando en este dominio, porque sabemos que esta lucha es clave para Guatemala y los guatemaltecos.

Entre las propuestas de la nueva administración se mencionó la creación de una unidad de investigación sobre corrupción que abarcaría Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Se sabe cuándo empezaría a funcionar y cómo será el trabajo?

– No voy a especular sobre esa propuesta, el Gobierno estadounidense ha invertido mucho en fortalecer el papel de fiscales en muchos países de la región, incluso en Guatemala, hemos apoyado a la sociedad civil y otras instituciones como la Policía, para que el Estado de derecho se fortalezca y el Estado pueda actuar contra actores corruptos.

Hablan de una inversión de US$4 millardos para Centroamérica. ¿Cómo se hará esa inversión?

– En este momento, no está nada hecho, eso es lo que propuso el presidente Biden, yo diría que hemos señalado públicamente que estamos muy conformes en cooperar y colaborar con varios sectores en Centroamérica. La sociedad civil tiene un papel enorme, también el Gobierno, pero también el sector privado, porque si alguien quiere atraer inversión para crear puestos de empleo, para que uno pueda dar de comer a su familia y vivir una vida digna creo que hace falta un papel enorme de parte del sector privado.

¿Hacen entonces un llamado al sector privado para que transparenten sus procesos y se inclinen a la producción e inversión en las comunidades?

– El sector privado tiene un papel importante con la promoción de procesos transparentes, del Estado de derecho, de condenar el uso de sobornos, de implementar todas las prácticas que sabemos que puedan crear un ambiente donde los inversores quieran invertir, quieran crear algo, elegir algo, establecer raíces en Guatemala, algo de lo que los guatemaltecos se podrían beneficiar.

Narcotráfico

Un fiscal estaodunidense señaló esta semana al Presidente de Honduras de colaborar con el narcotráfico y construir un narcoestado. ¿Habrá sanciones específicas para funcionarios o para el gobernante, o para ese país por este tema?

– No voy a hablar sobre el caso que es un asunto judicial, lo que sí voy a decir es que la cooperación que tenemos con Honduras es parecida a la que tenemos en Guatemala, en el sentido de que queremos trabajar con amplios sectores, queremos trabajar con los actores dispuestos a luchar contra la corrupción. Creo que hemos logrado avanzar en varios casos contra la corrupción, en mejorar ciertas condiciones de seguridad, y condiciones económicas. En el caso de Guatemala, ustedes vieron nuestro compromiso hace un par de semanas, cuando nuestro embajador viajó a Huehuetenango para ver los distintos programas de parte del Gobierno estadounidense que apoyan a la agricultura, a la Policía, que trabajan con los jóvenes para establecer sus raíces chapinas. El compromiso de EE. UU. está claro con Guatemala desde el presidente Biden hasta nuestra embajada en Guatemala y seguiremos respaldando a todos los actores que quieren colaborar con nosotros a favor de un futuro mejor para los guatemaltecos.

Hay municipios y departamentos en los cuales las autoridades están vinculados al narcotráfico y grupos criminales, esto afecta a las comunidades y genera violencia. ¿Cómo se va a combatir ese problema?

– Claro, es por eso que hemos estado ayudando a distintos fiscales y fiscalías que luchan contra la corrupción, para que investiguen asuntos de corrupción y de impunidad. Sabemos que es un tema importante y que tiene un impacto muy profundo, no solo en la capital sino en distintos municipios y departamentos.

¿Qué le diría usted a esos líderes o funcionarios que no han escuchado las solicitudes de establecer procesos transparentes para no debilitar a las instituciones?

– En primer lugar seguimos monitoreando lo que está ocurriendo en Guatemala. Lo que ocurre aquí es importante para Estados Unidos, es importante para nuestra política exterior, seguimos observando muy de cerca lo que está ocurriendo. Más allá, quiero decir que el apoyo para instituciones democráticas es importante, porque permite que los guatemaltecos tengan el derecho de expresarse, de elegir a sus líderes y ser actores en la creación de una Guatemala más próspera y de más respeto a los derechos humanos.