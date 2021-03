Designaciones pactadas y un proceso opaco

Las designaciones para la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron poco transparentes y estaban pactadas en la mayoría de los cinco órganos electorales, según abogados y analistas. También advierten que las personas seleccionadas resolverán a favor del oficialismo y sus aliados en temas importantes para el país.

Carmen Aída Ibarra

Directora de Movimiento Pro Justicia.

La elección de Leyla Lemus era prevista. La designación del magistrado suplente pareciera ser que se apunta para mantener complacido al sector privado, mientras que Lemus complace a la alianza oficialista. En el proceso de integración de la Corte en general hubo grandes retrocesos, especialmente en la elección del Congreso porque, a pesar de la convocatoria pública y que se transmitió la sesión, no hubo un debate de cómo evaluar cada expediente. En el caso de la CSJ hubo un retroceso parcial, porque en 2016 hubo más apertura al monitoreo ciudadano y mejor abordaje de la evaluación de expedientes de los candidatos. Ahora todo estaba pactado y la única gran sorpresa de las designaciones fue la de Gloria Porras.

Mariana Rohrmoser Moreno

Frente Ciudadano Contra la Corrupción

Analista Política.

No creemos que sea una designación idónea ya que es la actual Secretaria General del Presidente y ha habido ciertos cuestionamientos a su función. Incluso cuando estaba al mando del Centro de Gobierno, se sabía que tenía bastante injerencia dentro de la institución. No es desconocido para nadie que ella tiene ciertos señalamientos, situaciones que no son idóneas para una personas que llegue a un puesto de tan alta investidura como la CC. No es cuestión que se le sindique mediáticamente, es cuestión de elegir a las personas que tengan menos cuestionamientos dentro de la sociedad y que sean posibles puntos de estudio y análisis para ver si son idóneos.

Édgar Gutiérrez

Excanciller y analista político.

Es el proceso de designación más accidentado que hemos vivido desde que se integró la primera Corte en 1986, muy salpicada de polarización, descalificaciones, negociaciones bajo la mesa y de enorme inseguridad jurídica. Como queda integrada, la Corte favorecerá la agenda y los intereses del presidente Giammattei y sus aliados. Esperamos que en la Corte, aún con la consigna que puede traer la mayoría de sus integrantes, no sean activistas de los políticos ni de otros intereses. La nueva Corte tendrá que emitir resoluciones sobre derechos indígenas que temo que en el futuro podría generar tensión en el país si las cosas no se resuelven conforme a derecho, entre otras decisiones relacionadas a las elecciones y temas migratorios.

Mario Fuentes Destarac

Abogado constitucionalista.

Ya se escuchaba a nivel de la opinión pública que podría ser la actual Secretaria General de la Presidencia, la que sería designada por el Ejecutivo y esto finalmente se concreta. No podría calificar si son idóneos porque es parte de las responsabilidades que tienen las instituciones que designan. Según la Ley de Amparo, las designaciones que hace el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo no son impugnables, consecuentemente en principio no podrían existir impugnaciones contra los procedimientos internos dentro de estos órganos como se puede hacer en los procesos que llevan a cabo en el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Lamentablemente no se hizo público desde el inicio el procedimiento que llevó a cabo el Presidente.

Gabriel Orellana

Abogado constitucionalista.

“Desconozco la trayectoria jurídica de Leyla Lemus. Juan José Samayoa fue mi compañero de promoción en la Universidad Rafael Landívar, me parece que es una persona honesta y de convicciones firmes. Espero y confío que pondrá todo de su parte para hacer una buena labor como magistrado. Sin embargo, fue un error no haber hecho público estos nombramientos y que se hayan valido de una interpretación muy restrictiva de la Constitución. Estas actitudes lejos de contribuir a acrecentar el prestigio de la CC y de sus integrantes, proyectan una sombra sobre estos procedimientos. De Lemus, como persona dedicada al derecho, se desconocen muchas facetas. Ella ha sido una operadora política, no se tiene conocimiento de cuál ha sido su paso por el cultivo del derecho constitucional.

Rodolfo Rohrmoser

Exmagistrado de la CC.

El licenciado Juan José Samayoa es conocido, pero a la licenciada Leyla Lemus no le conozco ninguna trayectoria. Les deseo suerte a los próximos magistrados porque tendrán una Corte sumamente difícil, hay casos en los que se requiere mucha madurez, mucha confianza social y mucho sentido de lo jurídico para resolver en una forma correcta. En cuanto al procedimiento para la designación del presidente fue poco claro porque en un día no tendrían posibilidad los miembros del Consejo de Ministros de analizar los expedientes. Pero ellos son soberanos de elegir y responsables frente al pueblo. En estos años existen muchas circunstancias políticas que ojalá no influyan, porque los jueces son auténticamente independientes y responden solo a la Ley y la Constitución.