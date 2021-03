La de la Corte Real

Mi camino por la fotografía me ha dado muchas satisfacciones y oportunidades de conocer muchos mundos distintos. Recuerdo que desde niño los temas que mas me apasionaban era geografía, inglés y los álbumes de estampitas que estaban de moda sobre civilizaciones, fauna y naturaleza del mundo, en aquel entonces nunca imaginé que la profesión que elegiría, me llevaría a conocer tanto de tantos temas diferentes.

Un tema que siempre cautivó mi imaginación fueron las culturas ancestrales, mi primer viaje lo hice a Tikal en 1974, tardamos 16 horas en llegar en aquel mi famoso picopito Toyota 1000cc.

Era un chico de 16 años que iniciaba a formarse ideas de la vida, mi meta era irme de Guatemala y regresar un día con los conocimientos que aprendería afuera para aplicarlos aquí. A los pocos meses de conocer Tikal, mi sueño se hizo realidad y me fui al gabacho, no en búsqueda del “American Dream” sino en búsqueda del Ricky Dream.

A veces cuando uno no entiende las energías inexplicables, como la que sentí la primera vez que entré a la Plaza Mayor de Tikal, que ahora entiendo y después de más de 80 visitas al parque, sigo sintiendo. La arqueología sería un tema que me apasionaría, todo fue más claro después de hacer mi libro Ciudades Sagradas Maya, donde viví una experiencia de seis meses en 18 sitios arqueológicos de Petén, fotografiando, conviviendo y viendo trabajar a mucho arqueólogos entregados a su tema de descubrimientos y descifrar el pasado de los pueblos mesoamericanos.

Y como todo en la vida una cosa te lleva a otra, tuve la oportunidad de fotografiar dos catálogos oficiales de exposiciones para el Dresdent Museum y el Museé quai Branly en Paris, que es el segundo museo mas visitado en la ciudad luz, en donde también se expusieron 20 de mis fotografías y más de 250 mil personas vieron esa magistral exposición de piezas Maya.

Cuando era niño, recuerdo que tenía mi colección de GI Joes, quienes a veces secuestraban a las Barbies de mis primas para sus purrunes, ja ja ja. El día que me solicitaron fotografiar las 23 estatuillas del Entierro 39 del sitio arqueológico Perú-Waká, aquellos años de niñez regresaron a mi mente. Ahí estaba yo con mi Nikon, colocando y fotografiando estas maravillosas estatuillas de 10 centímetros de altura, que fueron halladas en la tumba de un gobernante que fue sepultado entre 600 y 650 d.c. WOW! Examinando detenidamente el vestuario, los adornos y la relación del hombre con el inframundo; así como sobre las creencias y ceremonias de los mayas.

Las figurillas incluyen la representación de la familia real: el rey y la reina en un papel protagónico, hombres y mujeres, escribanos, un jugador de pelota, enanos y personajes míticos

El entierro es una manifestación artística yde gran valor arqueológico, ha permitido que más de mil años después de su producción, sea posible tener una idea más clara de cómo podía percibirse la realeza entre los mayas de aquel grandioso centro. El hallazgo realizado por Michelle Rich y Varinia Matute bajo la dirección del Dr. David Freidel y los trabajos de restauración de estos maravillosos objetos por Mary Jane Acuña, me transportaron en el tiempo y dejaron picado con querer conocer mas sobre esta maravillosa civilización.

Sígueme en IG: @rickylopezbruni

Mira el documental Serpiente Emplumada en: rickylopezbruni.net