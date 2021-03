El MP investigará la licitación del rompeolas

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio sobre la licitación del proyecto de rompeolas este y oeste en el Puerto Quetzal, que fue adjudicado el pasado 3 de marzo a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A. (SCM), por un monto de Q477 millones 947 mil 452.40.

“La Fiscalía contra la Corrupción ha abierto una investigación de oficio derivado de las publicaciones de prensa en la que advierten anomalías en el proceso de licitación”, expresó Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía.

Según el fiscal, ahora se iniciará “un proceso en el que empezarán a recabar información y documentación con las partes involucradas”. Agregó que en las próximas horas se comunicarán con la Contraloría General de Cuentas (CGC) “para que nos suministren más información e ir definiendo las líneas de investigación”.

La CGC envió el pasado 24 de febrero una notificación a la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en la cual le hace la sugerencia de suspender temporalmente el proceso de adjudicación de la construcción del rompeolas debido a que encontró inconsistencias dentro del proceso de licitación, informó Mónica Monge, encargada de Comunicación de dicha institución.

La licitación que se inició en diciembre pasado, ya era de conocimiento público que sería entregada a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A. (SCM), propiedad de Alejandro Matheu Escamilla, amigo del exministro prófugo de la Justicia José Luis Benito, quien incrementó sus contratos con el Estado de manera exponencial durante el gobierno de Jimmy Morales.

Hasta la fecha, el concurso ha recibido 17 inconformidades, varias de estas que reclaman por la poca transparencia en la visita técnica que se realizó el pasado 14 de enero, cuando al menos 10 empresas se acercaron con la intención de concursar, sin embargo, fueron descartadas por la EPQ sin mayor explicación.

De acuerdo con varios expertos en contratación pública, una visita técnica al proyecto es parte del proceso de licitación para que las empresas o proveedores interesados conozcan el área a trabajar, las características y especificaciones de la obra y los requisitos para preparar su oferta técnica y económica, en ella no se acredita ni la experiencia ni la capacidad jurídica o financiera del proponente, ni mucho menos sus condiciones de organización. No se trata, en definitiva, de una exigencia que dé cuenta de la capacidad del contratista para participar en el proceso de selección, ni se le puede descalificar durante o al final de la visita, esto se hace en la presentación de ofertas, que es cuando se evalúa si el oferente cumple o no los requisitos solicitados, así como su oferta técnica y económica.

El representante de la empresa Rega, S. A. presentó una inconformidad el 16 de enero pasado, en la cual pidió explicaciones sobre la razón por la que habían sido descalificados luego de realizar la visita técnica al proyecto.

La visita técnica a Puerto Quetzal se realizó el 14 de enero de 2021 y, según explicó la empresa inconforme, transcurrió sin problemas, sin embargo, al finalizar la misma se les requirió la documentación estipulada en las bases de licitación la cual fue revisada por los encargados fuera de la vista de los participantes. Al regresar, estos, les indicaron que únicamente podían continuar en el proceso tres de las diez empresas interesadas, sin indicarles las razones por las que las otras habían sido descalificadas.

De igual manera presentó su inconformidad la Constructora Ortiz, que levantó un acta notarial señalando las anomalías del proceso, entre estas que la revisión de la documentación se hizo en “secreto”, sin la presencia de las partes interesadas, por lo que consideraban que era un proceso anómalo.

Ambas inconformidades fueron rechazadas y se señaló que no habían cumplido con los requisitos, aunque ambas empresas cuestionan a qué requisitos se referían si nunca fueron claros con ellos.

Las tres empresas “elegidas” para presentar oferta fueron SCM,de Alejandro Matheu Escamilla, que ofertó Q477.9 millones; Tecuntrac, S. A., que ofertó Q461.5 millones; y Construcciones Integrales Avanzadas, S. A. (Ciansa), que ofertó Q477.9 millones. Aunque desde hacía varias semanas era un secreto a voces que la empresa ganadora sería SCM.

Extraoficialmente se conoció que la empresa francesa Dragages Et Travaux Publics, a cargo la construcción del rompeolas de la EPQ, estipula en una de las cláusulas del contrato, que daría mantenimiento de por vida al mismo. Pese a esto las autoridades del EPQ habrían decidido contratar a la empresa SCM por Q477 millones.

Citación en el Congreso

La bancada de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció que citará para el próximo lunes al gerente y presidente de la Empresa Portuaria Quetzal, así como al Viceministro de Vivienda para interrogarlos sobre la licitación del rompeolas. Además serán convocadas la Contraloría General de Cuentas y la Viceministra de Transparencia del Ministerio de Finanzas, ya que según el jefe de bancada, Carlos Barreda, la empresa adjudicada no tiene como especialidad el tema de puertos. La UNE invitará también a la empresa SCM para que acuda a la citación con los funcionarios de la EPQ.