La CSJ desobedece y abre un nuevo frente en contra de dos magistrados de la CC

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó al Congreso el expediente de antejuicio en contra de dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, señalados por un supuesto abuso de sus facultades al emitir una resolución que detuvo la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass.

Con esta acción la CSJ desobedece la resolución de la CC 2019 que dictó en 2019 cuando los conminó a abstenerse de admitir el trámite de antejuicios contra los magistrados de la CC por señalamientos relacionados con sus fallos, como lo establece la jurisprudencia, dijo la presidenta de la CC, Gloria Porras.

Para el analista Edgar Ortiz supone una bofetada a la CC y la apertura de un nuevo canal de ataque hacia Porras, recién designada como titular para la alta corte por el Consejo Superior Universitario.

Una interpretación equivocada de las declaraciones de Kompass motivó la solicitud para que abandonara Guatemala, en mayo de 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. Un amparo otorgado por mayoría –Porras, De Mata y Bonerge Mejía, fallecido en septiembre pasado– dejó en suspenso la expulsión y le pide a Morales reconducir su decisión.

La Asociación de Dignatarios, que recibía fondos del Congreso, no estuvo de acuerdo con esa decisión de la CC y solicitó el antejuicio que avanzó hasta la CSJ y luego al Legislativo, donde se conformó una comisión pesquisidora. En respuesta a varios amparos interpuestos por el PDH y ciudadanos, la CC detuvo las diligencias en el Congreso, basándose en la doctrina de que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus resoluciones y le dio a la Suprema cinco días para emitir una nueva resolución valorando la función de intérprete constitucional que tiene la alta corte.

La Suprema no cumplió con el plazo ni con emitir una nueva resolución ni con abstenerse de tramitar nuevos antejuicios contra los magistrados de la CC, por señalamientos a sus resoluciones.

Tres años después, la CC buscaba sellar el expediente y envió a la Suprema una ejecutoria el 26 de febrero pasado. Pero la CSJ trasladó el expediente al Congreso con la aprobación de los titulares, excepto las magistradas Delia Dávila y Eugenia Morales. Como suplentes, aprobaron los togados Néctor de León, Ronald Colindres, Freedyn Fernández y Jaime González Dávila.

Ya no es una discusión legal

A criterio de Ortiz, lo jurídico pasa a segundo plano porque ya está claro que no se puede enjuiciar a los magistrados por sus opiniones, por interpretar la Constitución.

La CC no puede ordenar la forma en la que debe resolver la Suprema pero sí que emita una nueva resolución, pero cuando resuelven lo mismo que antes, no se puede leer de otra forma más que como una bofetada en la cara a la CC, legal y políticamente hablando. “Es otra venganza contra la CC, sospecho, lleva un misil dirigido a la magistrada Porras por su reelección y anticipándose a los posibles cuestionamientos de las elecciones en la CSJ y del Ejecutivo”.

Lo que hizo la CSJ fue pasarle la brasa al Congreso, al inhibirse y trasladar el expediente sin efectuar las valoraciones que la CC dictó en su resolución y que por ley se debe cumplir: analizar que no se trate de una denuncia espuria o con motivaciones políticas, explicó el abogado Carlos Bezares. “La respuesta de la CSJ se inscribe en la serie de acciones para tratar de socavar la institucionalidad de la CC”, dijo.

La politóloga María Inés Rivera coincide en que la discusión ya no es legal y que los tiempos en que actúan las instituciones son muy cuestionables, por ejemplo, ya habiendo elegido a Porras para magistrada titular de la CSJ, se resuelve antejuicio y hemos visto este juego no solo en la CSJ sino también cuando el MP promovió la captura de Estuardo Gálvez el día de las elecciones en el CANG. “Todas las acciones pueden tener sustento y ser válidas siempre que sea en los tiempos correctos y no cuando corresponde a conveniencia de ciertos actores. Esto deriva en la pérdida de legitimidad de las acciones”, expone Rivera.

Al cierre, se informó que organizaciones presentaron dos solicitudes de debida ejecución. Guillermo Pellecer, presidente de los Dignatarios indicó que no promovieron ninguna acción más y continúa asegurando que no se puede permitir que Kompass insulte a los guatemaltecos. El embajador de Suecia Kompass se fue de Guatemala el año pasado al terminar su mandato.

La CSJ y las comisiones paralelas

“Como lo dijo el fiscal Sandoval, estamos implementando una serie de evidencias, de investigaciones para ir estableciendo la posible responsabilidad de varias personas”, respondió la fiscal general Consuelo Porras, al ser consultada sobre la posibilidad de que el MP presente antejuicios contra togados de la CSJ. El exrector de la Usac, Estuardo Gálvez y excomisionados de la postuladora de Apelaciones están detenidos por un supuesto amaño en la nominación de candidatos. En esa comisión también intervinieron magistrados de la CSJ, según la FECI, 10 habrían participado del pacto.