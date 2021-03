Mujeres en Berlín, Alemania exigen justicia para guatemaltecas

Un colectivo de ciudadanía migrante de guatemaltecas en Berlín, Alemania crearon la Plaza de las niñas Berlín, en conmemoración de las niñas y adolescentes asesinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017.

El 8 de marzo de ese año, durante un incendio fallecieron 41 niñas y 15 resultaron heridas. El hecho se produjo en una de las aulas de las instalaciones donde supuestamente fueron encerradas las adolescentes como castigo por involucrarse en un intento de fuga una noche anterior. Las niñas denunciaron agresiones físicas y sexuales.

El grupo de mujeres hicieron un recordatorio sobre la impunidad de los casos de niñas, adolescentes y mujeres asesinadas, abusadas sexualmente y femicidios.

“El Estado y la sociedad misógina no solo no nos cuida sino que nos mata. Mata a las niñas que tiene que cuidar. Nuestra memoria nos ha enseñado que en este territorio nos toca ser nuestras propias madres, hijas y cuidar a nuestras niñas”. “Decimos sus nombres porque no solo son números”, dijo una de las integrantes.

En el acto conmemorativo, las mujeres recordaron a Rosa Franco, quien luchó 20 años por lograr justicia para su hija María Isabel Veliz Franco, exigieron justicia por las niñas y las mujeres que fueron reportadas como desaparecidas y luego fueron encontradas asesinadas.