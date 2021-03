La de la frustración

Para los amantes de viajar, llegamos casi al cierre de un año frustrante y algunos nos hemos tenido que enconchar en nuestro territorio por el temor de la pandemia, además de las restricciones de viajes a nivel mundial que han impedido ir a muchísimos lugares.

Yo he tenido la suerte de que me ha tocado este año de pandemia vivirla en La Antigua Guatemala y mi pasión por viajar se ha visto boicoteada por el temor.

En casi un año de cuidarme, recientemente para mi sorpresa después de que por curiosidad me hice un examen de anticuerpos de Covid, me regresó POSITIVO, o sea me dio Covid en los últimos 6 meses y ni enterado que lo tuve y por fuerzas del Universo, no contagié a nadie, simplemente por cuidarme y mantener el distanciamiento social, un tanto obsesivo según mis hijos, pero aquí seguimos vivitos y coleando.

Muchos sueños se han caído en este último año, otras oportunidades y nuevas formas de entretener la mente y cuerpo han salido a flote, en mi caso, durante el toque de queda, vi la oportunidad de dejar un documento histórico, invitando a otros 21 fotógrafos guatemaltecos a participar y hacer el libro Guatemala Inédita (a la venta en 5528 8556) en el cual plasmamos parte de la historia de nuestro país en 2020, sin lo que hace a este país latir, su gente.

Uno de mis grandes sueños al regresar a Guatemala en 2020 era hacer una serie de videos para conmemorar el Bicentenario y darle al guatemalteco un regalo donde se identificaran y sintieran orgullo y pertenencia con esta linda tierra que nos vio nacer o crecer, proyecto en el cual estaba también contemplado hacer un libro. Pa los que me dejaron colgado, que poca visión.

Para mientras, seguiré estudiando películas y documentales en la web, seguiré poniéndole énfasis y regando mi huerto que inicié hace un año, seguiré soñando con una Guatemala mejor, con un mundo mejor, seguiré dándole vuelo a mis ideas y sueños y seguiré con la ilusión de un día estar en espera del próximo tren que me lleve a un viaje extraordinario y seguir dejando mi huella y legado en este planeta.

