Huehuetenango reporta 19 maestros con coronavirus

Desde la semana pasada en Huehuetenango se registraron 19 contagios de coronavirus entre los docentes de establecimientos públicos, lo cual orilló a las autoridades a suspender las clases presenciales en Chiantla, donde se registraron nueve de los casos, informó el director departamental de Educación en funciones, William Ramírez Recinos. El funcionario aseguró que todos los maestros contagiados están aislados y algunos fueron tratados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Al ser cuestionado por periodistas, Ramírez admitió que la Dirección de Educación no puede garantizar que los alumnos y personal de educación cumplan con el distanciamiento físico recomendado para prevenir contagios de COVID-19.

Elvis Tello, alcalde de Chiantla, Huehuetenango, dijo que los nueve casos positivos de coronavirus en ese municipio fueron confirmados la semana pasada, pero indicó que no daría información sobre la procedencia de los docentes por la conflictividad que el tema provoca entre las comunidades. No obstante, el jefe edil manifestó que los contagios entre los docentes del municipio no son nuevos.

“Hay un montón de maestros que han pasado ese proceso de contagio. Hay maestros que no han reportado que están enfermos. Como la gente no confía en Salud Pública porque no hay la atención adecuada, cada quien está librando la batalla en sus casas. Se han curado solos”, señaló Tello.

Se buscó a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, para que explicara cómo abordarán el problema en Huehuetenango, pero la funcionaria no respondió las llamadas hechas a su celular.