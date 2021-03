Estos son los magistrados electos hasta ahora para integrar la CC

La conformación de la nueva magistratura de la CC avanzó, luego de la elección de Gloria Porras y Dina Ochoa como magistradas titulares, en tanto Rony Eulalio López y Luis Rosales, fueron electos como magistrados suplentes para esa instancia.

Porras y López fueron seleccionados por el CSU, mientras que Ochoa y Rosales consiguieron el puesto por el voto de los diputados. Hoy se espera que se determine quién será el magistrado titular y suplente por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

También están pendientes las designaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Ejecutivo.

Gloria Porras – Magistrada titular por el CSU

La actual presidenta de la CC consiguió la reelección por el CSU, luego de una votación cerrada, que culminó ayer en horas de la noche. Esta será la tercera ocasión que Porras integre esa instancia.

La primera vez, en 2011, fue designada por el presidente Álvaro Colom y posteriormente fue reelecta por el Congreso de la República, pese a que antes de llegar a la CC, no tenía ninguna experiencia como jueza.

Laboró en el Ministerio Público (MP) desempeñando los puestos de agente fiscal, supervisora general y secretaria general del ente investigador. También trabajó como defensora pública en Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

En su paso por la CC ha sido objeto de ataques legales producto de los fallos emitidos, por cuyas decisiones ha frenado decisiones tomadas por el Legislativo, el Ejecutivo y la CSJ.

También fue cuestionada por la ponencia a favor de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el caso por financiamiento electoral irregular del partido. En su momento, Porras señaló que sus argumentos se hicieron en respuesta a un problema jurídico y afirmó que no era una cuestión política.

Rony Eulalio López – Magistrado suplente por el CSU

Es actualmente secretario general del MP, en donde, según su hoja de vida, brinda apoyo al despacho de la fiscal general Consuelo Porras, en la coordinación, ejecución y evaluación de las actividades técnicas del área de Fiscalía.

El abogado también ha laborado junto a los actuales magistrados de la CSJ, ya que inicialmente fue secretario del Organismo Judicial (OJ), cuyo trabajo consistía en ser ejecutor de las decisiones del presidente de ese Poder de Estado.

Tal puesto lo ejerció de marzo del 2015 a mayo del 2016, para posteriormente ser el secretario de la CSJ hasta mayo del 2018, plaza en la que tenía a cargo la dirección e inspección de las dependencias administrativas de esa corte del OJ.

Como secretario de la CSJ presuntamente ordenó el encuentro entre Blanca Stalling -magistrada separada del puesto de esa corte-, y el juez Carlos Ruano, quien fue, aparentemente, presionado por ella en dicho encuentro para que beneficiara a su hijo en el caso IGSS-Pisa.

López también fue magistrado de la Sala de la Niñez y Adolescencia, esto de octubre de 2009 a noviembre del 2014, y trabajó como defensor público en el IDPP de julio de 1998 a octubre de 1999.

Dina Ochoa – Magistrada titular por el Congreso

La alianza oficialista eligió para un segundo período a la actual magistrada de la CC. Inicialmente fue designada por el expresidente Jimmy Morales y respaldó, por ejemplo, la decisión del exmandatario de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La togada también se opuso, junto a otros dos integrantes de la CC, a que se suspendiera la creación de un juzgado exclusivo que iba a concentrar todos los casos de corrupción, una iniciativa que fue promovida por la CSJ.

La funcionaria fue cuestionada por su voto disidente en un fallo en el que se le ordenó a la máxima corte del OJ que emitiera una nueva resolución, por la solicitud de retiro de antejuicio planteada en contra del diputado Felipe Alejos en el caso Traficantes de Influencias.

De igual manera, Ochoa emitió un voto disidente por la decisión de la CC de dejar en suspenso la juramentación de Mynor Moto como integrante de esa entidad, debido a que estaba pendiente la resolución de varios recursos legales.

Según el periodista Jonathan Blitzer, de la revista The New Yorker, Ochoa viajó a Washington, junto con el ex ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, para asegurar las negociaciones sobre el Acuerdo de Tercer País Seguro.

La administración estadounidense de Joe Biden puso final al acuerdo, Blitzer expuso que Ochoa explicó a los oficiales de la Casa Blanca de la administración de Donald Trump en dónde estaban los votos en la CC y prometió convencer a otros dos jueces para lograr mayoría a favor de dicho tratado.

Luis Rosales – Magistrado suplente por el Congreso

La carrera de Luis Rosales, actual diputado de la bancada Valor, se ha desarrollado predominantemente en el Congreso de la República, en donde ha ostentado varios puestos en la Junta Directiva.

En 2001 fue primer vicepresidente del Legislativo, en cuyo año se aprobó una ley que reducía impuestos al expendio de licores. Durante esa época, compartió legislatura con Efraín Ríos Montt, a quien defendió en el caso por genocidio años después.

También se le vincula a la ex presidenciable, Zury Ríos de quien ha sido abogado personal y con quien compartió partido en las elecciones pasadas. El año pasado fue el profesional que la casó a ella con Gregory Charles Smith, presidente de una empresa extractiva que debe US$1.5 millones al Estado.

Dirigió la Procuraduría General de la Nación entre el 2002 y 2005 y laboró para el Instituto de Previsión Militar en 2013, para un empresario de medicamentos cercano al exmandatario, Otto Pérez Molina.