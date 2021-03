Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Antejuicio en contra de Carlos Mencos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio que planteó la Fiscalía Contra la Corrupción en contra de Carlos Mencos, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y ex titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC). La máxima corte del Organismo Judicial (OJ) nombró a la magistrada Aura Mancilla, integrante de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, para que realice las pesquisas en torno a este requerimiento de levantamiento de la inmunidad.

Emisoras Unidas

Exrector Estuardo Gálvez

El exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), Estuardo Gálvez, señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, seguirá hospitalizado. Expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evaluaron por orden judicial y recomendaron que se le practiquen otros exámenes por posibles problemas cardíacos. El sindicado se encuentra internado desde la semana pasada en un sanatorio, en donde ya se le notificó la orden de captura en su contra.

Prensa Libre

Compras sobrevaloradas en Santa Rosa

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), informó este jueves 4 de marzo que se llevan a cabo cuatro allanamientos 4 allanamientos en Chiquimula y Guatemala, con el propósito de hacer efectiva una orden de captura contra el doctor Manuel Víctor Martínez Olivet, director del Área de Salud de Santa Rosa en 2020, a quien se le señala de concusión, fraude y abuso de autoridad.

La Hora

Actualización COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 626 nuevos casos de COVID-19 en 5,139 pruebas el pasado miércoles 3 de marzo. Con estos se contabilizan 176,876 casos acumulados desde el 13 de marzo del 2020. Actualmente, 6,897 casos permanecen activos. Además, fueron registrados 8 fallecidos que corresponden a fechas anteriores. Según el Tablero COVID-19, 6,435 personas han fallecido a causa del virus, siendo 4,464 hombres y 1,833 mujeres. La mayoría de los decesos fueron de personas con edades entre 60 y 69 años.

Soy 502

Trabajadores del Roosevelt temen a la vacuna

Cerca de 400 trabajadores del Hospital Roosevelt no recibirán la vacuna del Covid-19, a pesar de que ya hay dosis disponibles para los salubristas. El director de este centro asistencial, Marco Antonio Barrientos, señaló que la mayoría de estos trabajadores no se vacunará por temor y que hay 72 empleadas embarazadas, por lo que a ellas no se les puede suministrar la vacuna.